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iPad kamera bağlantı seti Apple Store'da satışa sunuldu

Apple iPad için hazırlanan iPad kamera bağlantı kiti Apple Store'da satışa sunuldu
9 yıl
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Piyasaya çıkmasına sayılı günler kalan Apple iPad'in uygulamaları ve aksesuarları hakkında haberler yayınlanmaya devam ediyor.

iPad için satışa sunulan en son ürün iPad Camera Connection Kit adı verilen ürün oldu. Apple Store'da satışa sunulan iPad kamera bağlantı kiti ile kamera ve dijital fotoğraf makinesi gibi cihazları iPad'e bağlayıp iPad'ün büyük ekranında fotoğraflar görüntülenebiliyor ve iPad'e aktarılabiliyor. Diğer aksesuar ise SD kart okuyucusu olarak kullanılıyor. Bu aksesuar ile SD kartlardaki görüntüler iPad'e aktarıp görüntülenebiliyor.

Jpeg ve RAW gibi dosya formatlarını da destekleyen iPad kamera bağlantı kiti Apple Store'da 30$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Satın alınan kit'lerin Nisan ayı sonundan itibaren dağıtıma çıkacağı açıklandı

 


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ender 8 yıl
eski ipade webcam baglama aparatı cıkartsalar... direk sarj kısmına takılan bişiy olsa super olur...
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vulakil 8 yıl
sadece adı kamera bağlantı portu, şu anda bu port üzerinden kasım güncellemesi ile full MIDI desteği geldi. Dahada birçok sektörden iş çalıcak mükemmel bir cihaz. Çamur atmayın, takdir etmeyi bilin.
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technical death metal 9 yıl
SD karttan sadece resim mi okuyabiliyor yoksa ben mi yanlis anliyorum?
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DSGNRY 9 yıl
Para kazanmayı biliyor bu adamlar :s
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syler23 9 yıl
çalalımda tüketicinin parasını nasıl çalalım diye çok kafa yoruyor apple mühendislerii
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m3t 9 yıl
Apple 30dolarlık kamerayı ipade ekleyememiş mi ya?? apple
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K0rkunc 9 yıl
600-700 dolar ona 30 dolar ona kamerayada 100 dolar kameraya uyumlu kabloda alacaksın derken bakmışın cebind e para kalmamış resmen sömürü aleti yazık ki ne yazık gider iphone 3gs alırım milyon kat daha pratik
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