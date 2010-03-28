iPad kamera bağlantı seti Apple Store'da satışa sunuldu

Piyasaya çıkmasına sayılı günler kalan Apple iPad'in uygulamaları ve aksesuarları hakkında haberler yayınlanmaya devam ediyor.

iPad için satışa sunulan en son ürün iPad Camera Connection Kit adı verilen ürün oldu. Apple Store'da satışa sunulan iPad kamera bağlantı kiti ile kamera ve dijital fotoğraf makinesi gibi cihazları iPad'e bağlayıp iPad'ün büyük ekranında fotoğraflar görüntülenebiliyor ve iPad'e aktarılabiliyor. Diğer aksesuar ise SD kart okuyucusu olarak kullanılıyor. Bu aksesuar ile SD kartlardaki görüntüler iPad'e aktarıp görüntülenebiliyor.

Jpeg ve RAW gibi dosya formatlarını da destekleyen iPad kamera bağlantı kiti Apple Store'da 30$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Satın alınan kit'lerin Nisan ayı sonundan itibaren dağıtıma çıkacağı açıklandı