Apple yeni iPad ve Mac'leri sessiz sedasız tanıtabilir

Apple, güncellenmiş iPad ve Mac'leri ayrı bir etkinlik olmadan sadece bir basın açıklamasıyla duyurabilir. Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre Cupertinolu şirketin Ekim ayında bir lansman düzenlemesi pek olası görünmüyor.
Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı cihazlar şöyle:
- M2 ve M2 Pro işlemcili Mac mini
- M2 Pro ve M2 Max işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro
- M2 işlemcili 11 ve 12.9 inç iPad Pro
- A14 çipli Apple TV
iPhone tadında etkinlinlik beklemeyin
Gurman, bu cihazların hiçbirinin çığır açıcı iyileştirmeler sunmayacağına ve değişikliklerin çoğunun performansla ilgili olacağına inanıyor. Sonuç olarak, Apple'ın bunun için özel bir etkinlik düzenleme ihtimali son derece düşük.
Gurman'a göre Apple kalan 2022 ürünlerini web sitesi üzerinden basın bültenleri aracılığıyla tanıtacak. Yani büyük ihtimalle şirketin bu yıl iPhone etkinliği tarzında bir başka büyük organizasyona ev sahipliği yaptığını görmeyeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum