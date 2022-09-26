Apple yeni iPad ve Mac'leri sessiz sedasız tanıtabilir

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Apple, güncellenmiş iPad ve Mac'leri ayrı bir etkinlik olmadan sadece bir basın açıklamasıyla duyurabilir. Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre Cupertinolu şirketin Ekim ayında bir lansman düzenlemesi pek olası görünmüyor.

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Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı cihazlar şöyle:

M2 ve M2 Pro işlemcili Mac mini

M2 Pro ve M2 Max işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro

M2 işlemcili 11 ve 12.9 inç iPad Pro

A14 çipli Apple TV

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iPhone tadında etkinlinlik beklemeyin

Gurman, bu cihazların hiçbirinin çığır açıcı iyileştirmeler sunmayacağına ve değişikliklerin çoğunun performansla ilgili olacağına inanıyor. Sonuç olarak, Apple'ın bunun için özel bir etkinlik düzenleme ihtimali son derece düşük.

Gurman'a göre Apple kalan 2022 ürünlerini web sitesi üzerinden basın bültenleri aracılığıyla tanıtacak. Yani büyük ihtimalle şirketin bu yıl iPhone etkinliği tarzında bir başka büyük organizasyona ev sahipliği yaptığını görmeyeceğiz.

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