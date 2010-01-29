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iPad videosunu Türkçe alt yazı ile izleyin!

9 yıl
90,1b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Türkçe alt yazılı Apple iPad tanıtım videosunu izleyin ve iPad hakkında üreticiden direkt bilgi alın.

iPad'in yapımcıları tarafından hazırlanan tanıtım videosunun Türkçe alt yazılı videosu ile karşınızdayız. Video'da iPad'in özellikleri ve ne amaçla kullanılabileceği anlatılıyor.

Bu yepyeni ürün klasmanında şansını deneyecek olan Apple'ın iPad'ini beğenip beğenmiyeceğinizi birde onu tasarlayıp, üretenleri dinledikten sonra karar vermenizi tavsiye ederim.

Videonun başında boyutlarının çok ince ve hafif olduğundan, sonrasında iPhone'dan öğrendiklerini bu ürüne uyguladıklarından bahsediliyor. Dizaynın sadeliği ve kullanım kolaylığına değinildikten sonra yazılımların nasıl cihaza optimize edildiği belirtiliyor.

Internet kullanım demosu, email ve klavye kullanım demosu yapılıyor. Fotoğraf uygulaması her zamanki gibi dikka çekici. Video izleme, harita, takvim ve yepyeni hizmeti kitap satın alma ve okuma app'i iBooks tanıtılıyor.

Appstore uyumluluğu, yeni yazılımların yolda olduğuna değinildikten sonra nihayet donanım kısmına geçiliyor. Binden fazla sensörün yerleşimi, led'li IPS ekranı ve A4 işlemci detayları gösteriliyor. Pil ömrünün 10 saate varmasıda değiniliyor.

Fiyatının ne kadar ucuz olduğu ve iPhone kullanıcılarının cihaza aşina olacağı belirtilerek video bitiriliyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oytunbjk00 9 yıl
hp veya dell bu ürünün aynının üstünde hp veya dell yazanını yapsaydı bu ürünün yarısı kadar bile satamazdı apple bi marka olmaktan çıktı bence adamın dediği dibi büyüleyici
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ahmetoz85 9 yıl
oytunbjk00

hp veya dell bu ürünün aynının üstünde hp veya dell yazanını yapsaydı bu ürünün yarısı kadar bile satamazdı apple bi marka olmaktan çıktı bence adamın dediği dibi büyüleyici




bu video herşeyi açıklıyor sanırım


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zaymins 9 yıl
Adamlar bir cihaz yapıyorlar, bizim insanımızda juri üyesi edasıyla,
-Şunu yok bunu yok
-Cebinde taşıyamazsın
- Hırsızlar çalar bunu
- Sadece kitap okumaya yarar
gibi cihazla yapılmayacak, yapılamayacak şeyleri düşünüp hemen milletiyle bu düşüncelerini paylaşıp cihazın puanını düşürmeye çalışıyorlar.. Garip bir eleştri güdüsü..
İşin özü, beğenirsen alırsın beğenmezsen başka beğenenler var.. "Tükkanın önünü kapatma" durumudur.
Aslında eleştirenler tarafından bakıldığında da haklısınız.. cihaz zeytinyağlı sarma yapmıyor mesela..
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Carnadormania 9 yıl

zaymins

Adamlar bir cihaz yapıyorlar, bizim insanımızda juri üyesi edasıyla,

-Şunu yok bunu yok

-Cebinde taşıyamazsın

- Hırsızlar çalar bunu

- Sadece kitap okumaya yarar

gibi cihazla yapılmayacak, yapılamayacak şeyleri düşünüp hemen milletiyle bu düşüncelerini paylaşıp cihazın puanını düşürmeye çalışıyorlar.. Garip bir eleştri güdüsü..

İşin özü, beğenirsen alırsın beğenmezsen başka beğenenler var.. "Tükkanın önünü kapatma" durumudur.

Aslında eleştirenler tarafından bakıldığında da haklısınız.. cihaz zeytinyağlı sarma yapmıyor mesela..
Eleştiri ürünü daha kullanışlı yapar.Çünkü ürün kullanıcıya hitap etmek zorundadır, almak veya almamak onun düşüncesine bağlı almıycaksan yorum yapamazsın diye bir şeyi bana yediremez kimse ben iphone kullanıyorum beğeniyorum eksik olarak gördüğüm tek özellik pil süresi ama dert etmiyorum. Ben eğer o ürüne para veriyorsam babalar gibide yorumumu yaparım kimsede karışamaz.
"Tükkanın önünü kapatma" dükkanın önünde biz durmazsak dükkanın önünü değil dükkanı kapatırlar (:
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UzmaN345 9 yıl
Heralde gelecekte artık kağıt kullanmıcaz gibi görünüyor özellikle okullarda defter kitap taşıma derdi bitecek gibi görunuyor ve bu cihazın ilk jenerasyonunu ufuk facihası adlı filmde görmüştük film 1997 yapımı idi; simdi cihaz daha ince ve şık tabiki belli bundan 10 sene sonra bagzı alışkanlıklarımızın tamamiyle değişecek gibi görünüyor
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eXenic 9 yıl
kitap mağazası olamayacak kadar parlak ekrana sahip. yarım saat okumaya çalış
bakalım gözler ne hale geliyor. bunun için kindle icad edildi. gözleri yormuyor. 10 saat oku. sayfa sabit kaldığı sürece enerji harcamıyor.
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Centauri 9 yıl

eXenic

kitap mağazası olamayacak kadar parlak ekrana sahip. yarım saat okumaya çalış

bakalım gözler ne hale geliyor. bunun için kindle icad edildi. gözleri yormuyor. 10 saat oku. sayfa sabit kaldığı sürece enerji harcamıyor.


bilgisayar ekranının karşısında yarım saat oturamıyo musun?
göz doktoruna görün.
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alper_9 9 yıl

eXenic

kitap mağazası olamayacak kadar parlak ekrana sahip. yarım saat okumaya çalış

bakalım gözler ne hale geliyor. bunun için kindle icad edildi. gözleri yormuyor. 10 saat oku. sayfa sabit kaldığı sürece enerji harcamıyor.


Hmm öylemiymis?..
Cihazi cok fazla test edipte bu kaniya vardin heralde...Ben sanirsam iPad yerine baska bisey almisim gunde en az 2saat okuyorum en ufak problem yok hayret!

Sana onerebilecegim sey bol bol havuc,balik tuket...Kindle ilede 10 saat kitap okuma oyle her gün



Parasi ve ihtiyaci olan herkese oneririm ipad i ben aldim cok memnunum ...


Usb girisinin olmamasi beni cok üzdü,özellikle de CD-ROM okuyucusunun olmadigini duyunca sok oldum...Boyle bir cihazda nasil optik okuyucu olmaz sasiriyorum! :P
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eXenic 9 yıl
çok başarılı bir digital resim çerçevesi olmuş. hemen alın kaçırmayın.
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eXenic 9 yıl
çok başarılı bir digital resim çerçevesi olmuş. hemen alın kaçırmayın.
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DH Misafiri 9 yıl
Ben bu ürünü beğenmedim. Ekranı çok büyük. Çizilmeye müsait. çanta ile taşımak zor. Bir baskı gelirse ekrana direk gelir. Bir elle tutulmaz. Düşmeye müsait. dörtte birinden küçük ekranlı bir cep bilgisayarım var ekranı çizilir diye korkuyorum. almaya değmez. Cep bilgisayarlaarına göre pek de cazip değil. Bunu alacak kişi bence HTC HD' yi iyice incelesin derim.
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Mert 9 yıl

DH Misafiri

Ben bu ürünü beğenmedim. Ekranı çok büyük. Çizilmeye müsait. çanta ile taşımak zor. Bir baskı gelirse ekrana direk gelir. Bir elle tutulmaz. Düşmeye müsait. dörtte birinden küçük ekranlı bir cep bilgisayarım var ekranı çizilir diye korkuyorum. almaya değmez. Cep bilgisayarlaarına göre pek de cazip değil. Bunu alacak kişi bence HTC HD' yi iyice incelesin derim.

Ekranı çizilmiyor.
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Seleric 8 yıl

DH Misafiri

Ben bu ürünü beğenmedim. Ekranı çok büyük. Çizilmeye müsait. çanta ile taşımak zor. Bir baskı gelirse ekrana direk gelir. Bir elle tutulmaz. Düşmeye müsait. dörtte birinden küçük ekranlı bir cep bilgisayarım var ekranı çizilir diye korkuyorum. almaya değmez. Cep bilgisayarlaarına göre pek de cazip değil. Bunu alacak kişi bence HTC HD' yi iyice incelesin derim.


2 senedir zevkle kullandığım bir ipod touch ım var. ve ekranında belki inanmazsın 1 tane dahi çizik yok
o kadar çok kullandım ki cihazı. en azından 1-2 çizik olması gerekirdi. Ancak ekranın özelliğinden dolayısıyla korozyona çok dayanıklı malzeme kullanıyorlar. Bu yüzden sıfır çizik... cihazın arka tarafı çiziklerden gözükmüyor orası ayrı bir konu..

Ayrıca cihaz cep bilgisayarlarına rakip olarak çıkmadı. Bahsini ettiğin HTC HD iphone ile rekabet halinde olan bir telefon.

iPad ise konsept olarak NETBOOK lara alternatif olarak çıkarılmış bir cihaz. TELEFON ÖZELLİĞİ YOK. Beğenilir veya beğenilmez orası ayrı bir konu. Ancak cihazın kalitesi netbook lara göre çok yüksek ve netbook lar ile kıyaslanırsa sınıfının en iyisi.
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siLahsz 9 yıl
çok deli bir alet ama apple bağımlısı olmak gerek adam gibi kullanabilmek için.çümkü kendi dışında hiçbir yazılım market tanımaz bu adamlar parayı aletten değil wepten kırar
neyse dehşet bişey ama dediğim gibi apple bağımlısı olmanız gerek . O yüzden Türklere gelmez bunlar özgürlük şart
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kozalakanon 9 yıl
Bence usb desteği gözardı edilebilir, sonuçta bu bir bilgisayar değil.
Ama flash desteği olmalıydı.
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microsonic 9 yıl
Tanıtım video-sundaki tipler... Bu işlerin peşinde koştuğu yüzlerinden belli oluyor.
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