iPad videosunu Türkçe alt yazı ile izleyin!

Türkçe alt yazılı Apple iPad tanıtım videosunu izleyin ve iPad hakkında üreticiden direkt bilgi alın.

iPad'in yapımcıları tarafından hazırlanan tanıtım videosunun Türkçe alt yazılı videosu ile karşınızdayız. Video'da iPad'in özellikleri ve ne amaçla kullanılabileceği anlatılıyor.

Bu yepyeni ürün klasmanında şansını deneyecek olan Apple'ın iPad'ini beğenip beğenmiyeceğinizi birde onu tasarlayıp, üretenleri dinledikten sonra karar vermenizi tavsiye ederim.

Videonun başında boyutlarının çok ince ve hafif olduğundan, sonrasında iPhone'dan öğrendiklerini bu ürüne uyguladıklarından bahsediliyor. Dizaynın sadeliği ve kullanım kolaylığına değinildikten sonra yazılımların nasıl cihaza optimize edildiği belirtiliyor.

Internet kullanım demosu, email ve klavye kullanım demosu yapılıyor. Fotoğraf uygulaması her zamanki gibi dikka çekici. Video izleme, harita, takvim ve yepyeni hizmeti kitap satın alma ve okuma app'i iBooks tanıtılıyor.

Appstore uyumluluğu, yeni yazılımların yolda olduğuna değinildikten sonra nihayet donanım kısmına geçiliyor. Binden fazla sensörün yerleşimi, led'li IPS ekranı ve A4 işlemci detayları gösteriliyor. Pil ömrünün 10 saate varmasıda değiniliyor.

Fiyatının ne kadar ucuz olduğu ve iPhone kullanıcılarının cihaza aşina olacağı belirtilerek video bitiriliyor.