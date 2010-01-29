iPad videosunu Türkçe alt yazı ile izleyin!

iPad'in yapımcıları tarafından hazırlanan tanıtım videosunun Türkçe alt yazılı videosu ile karşınızdayız. Video'da iPad'in özellikleri ve ne amaçla kullanılabileceği anlatılıyor.
Bu yepyeni ürün klasmanında şansını deneyecek olan Apple'ın iPad'ini beğenip beğenmiyeceğinizi birde onu tasarlayıp, üretenleri dinledikten sonra karar vermenizi tavsiye ederim.
Videonun başında boyutlarının çok ince ve hafif olduğundan, sonrasında iPhone'dan öğrendiklerini bu ürüne uyguladıklarından bahsediliyor. Dizaynın sadeliği ve kullanım kolaylığına değinildikten sonra yazılımların nasıl cihaza optimize edildiği belirtiliyor.
Internet kullanım demosu, email ve klavye kullanım demosu yapılıyor. Fotoğraf uygulaması her zamanki gibi dikka çekici. Video izleme, harita, takvim ve yepyeni hizmeti kitap satın alma ve okuma app'i iBooks tanıtılıyor.
Appstore uyumluluğu, yeni yazılımların yolda olduğuna değinildikten sonra nihayet donanım kısmına geçiliyor. Binden fazla sensörün yerleşimi, led'li IPS ekranı ve A4 işlemci detayları gösteriliyor. Pil ömrünün 10 saate varmasıda değiniliyor.
Fiyatının ne kadar ucuz olduğu ve iPhone kullanıcılarının cihaza aşina olacağı belirtilerek video bitiriliyor.
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bu video herşeyi açıklıyor sanırım
-Şunu yok bunu yok
-Cebinde taşıyamazsın
- Hırsızlar çalar bunu
- Sadece kitap okumaya yarar
gibi cihazla yapılmayacak, yapılamayacak şeyleri düşünüp hemen milletiyle bu düşüncelerini paylaşıp cihazın puanını düşürmeye çalışıyorlar.. Garip bir eleştri güdüsü..
İşin özü, beğenirsen alırsın beğenmezsen başka beğenenler var.. "Tükkanın önünü kapatma" durumudur.
Aslında eleştirenler tarafından bakıldığında da haklısınız.. cihaz zeytinyağlı sarma yapmıyor mesela..
Eleştiri ürünü daha kullanışlı yapar.Çünkü ürün kullanıcıya hitap etmek zorundadır, almak veya almamak onun düşüncesine bağlı almıycaksan yorum yapamazsın diye bir şeyi bana yediremez kimse ben iphone kullanıyorum beğeniyorum eksik olarak gördüğüm tek özellik pil süresi ama dert etmiyorum. Ben eğer o ürüne para veriyorsam babalar gibide yorumumu yaparım kimsede karışamaz.
"Tükkanın önünü kapatma" dükkanın önünde biz durmazsak dükkanın önünü değil dükkanı kapatırlar (:
bakalım gözler ne hale geliyor. bunun için kindle icad edildi. gözleri yormuyor. 10 saat oku. sayfa sabit kaldığı sürece enerji harcamıyor.
bilgisayar ekranının karşısında yarım saat oturamıyo musun?
göz doktoruna görün.
Hmm öylemiymis?.. Cihazi cok fazla test edipte bu kaniya vardin heralde...Ben sanirsam iPad yerine baska bisey almisim gunde en az 2saat okuyorum en ufak problem yok hayret!
Sana onerebilecegim sey bol bol havuc,balik tuket...Kindle ilede 10 saat kitap okuma oyle her gün
Parasi ve ihtiyaci olan herkese oneririm ipad i ben aldim cok memnunum ...
Usb girisinin olmamasi beni cok üzdü,özellikle de CD-ROM okuyucusunun olmadigini duyunca sok oldum...Boyle bir cihazda nasil optik okuyucu olmaz sasiriyorum! :P
Ekranı çizilmiyor.
2 senedir zevkle kullandığım bir ipod touch ım var. ve ekranında belki inanmazsın 1 tane dahi çizik yok o kadar çok kullandım ki cihazı. en azından 1-2 çizik olması gerekirdi. Ancak ekranın özelliğinden dolayısıyla korozyona çok dayanıklı malzeme kullanıyorlar. Bu yüzden sıfır çizik... cihazın arka tarafı çiziklerden gözükmüyor orası ayrı bir konu..
Ayrıca cihaz cep bilgisayarlarına rakip olarak çıkmadı. Bahsini ettiğin HTC HD iphone ile rekabet halinde olan bir telefon.
iPad ise konsept olarak NETBOOK lara alternatif olarak çıkarılmış bir cihaz. TELEFON ÖZELLİĞİ YOK. Beğenilir veya beğenilmez orası ayrı bir konu. Ancak cihazın kalitesi netbook lara göre çok yüksek ve netbook lar ile kıyaslanırsa sınıfının en iyisi.
neyse dehşet bişey ama dediğim gibi apple bağımlısı olmanız gerek . O yüzden Türklere gelmez bunlar özgürlük şart
Ama flash desteği olmalıydı.