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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPadOS 15 ve iOS 15 özellikleri sızdırıldı: Ana ekranda yapılan en büyük güncelleme olacak

    iOS 15 ve iPadOS 15 güncellemeleriyle birlikte iPhone ve iPad'lere gelecek yeni özellikler ortaya çıktı. iPad kanadında ana ekranda büyük değişimler beklenirken, iPhone'lar içinse şu özellikler yolda:
    23 Nisan 2021, 14:44 (Güncellendi, 2 gün)
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPadOS 15 ve iOS 15 özellikleri sızdırıldı: Ana ekranda yapılan en büyük güncelleme olacak
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    Apple'ın 7 Haziran'da duyuracağı iPadOS 15 ve iOS 15 sürümlerinin özellikleri açığa çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, yeniden tasarlanmış iPad ana ekranı, güncellenmiş kilit ekranı, ek gizlilik korumaları ve farklı bildirim tercihleri içeren güncellemeler üzerinde çalışıyor.

    iPad ana ekranı için şimdiye kadar yapılan en büyük güncelleme olacak

    iPad'lerde yalnızca ekranın solundaki bugünün görüntüsü sütununda kullanılabilen widgetlar artık ana ekrana da yerleştirilebilecek. Edinilen bilgilere göre kullanıcılar tıpkı iOS 14'te olduğu gibi dilediği widgetı ana ekranda kullanabilecek. Üstelik tüm sayfanın widgetla doldurulmasına da izin verilecek. Gurman, bu değişikliğin şimdiye kadar iPad ana ekranında yapılan en büyük değişiklik olacağını belirtiyor.

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    Ayrıca Bkz. "M1 çipli yeni iPad Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"

    iOS 15 ile yeni özellikler yolda

    iOS 15 güncellemesiyle birlikte iPhone'lar için de yeni özelliklerin yolda olduğu ortaya çıktı. Öyle ki iOS 15 ile iPhone kullanıcılarının mevcut durumlarına göre bildirim tercihlerini özelleştirebileceği söyleniyor. Buna göre "uyuyor", "çalışıyor" veya "araba sürüyor" gibi çeşitli durumların yer aldığı kategorilerden birini seçen kullanıcılar, bu durumlarda bildirim gelmesi halinde iPhone'un ses çıkarıp çıkarmayacağını belirleyebilecek. Kullanıcılar mevcut durumlarını yenilenen kilit ekranından veya kontrol merkezinden seçebileceği gibi Siri aracılığıyla da belirleyebilecek. Ayrıca kullanıcıların mevcut durumlarına bağlı olarak mesajlara otomatik yanıt verme seçeneği de olacak.

    iPadOS 15 ve iOS 15 özellikleri sızdırıldı: Ana ekranda yapılan en büyük güncelleme olacak
    Tam Boyutta Gör

    iOS 15 ile iMessage kanadında da önemli iyileştirmeler yapılacağı söyleniyor. Gelen raporlar Apple'ın WhatsApp ile rekabet edebilmek adına iMessage'ın sosyal bir ağ gibi davranması için çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor. Ancak iMessage'a ne gibi özellikler eklenir, şimdilik belirsiz.

    Son olarak, hem iOS 15 hem de iPadOS 15'in hangi uygulamaların sessizce veri topladığını gösteren yeni bir menü dahil olmak üzere ek gizlilik korumalarına sahip olacağı bildiriliyor.



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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu yorumlardaki spami ne zaman engelleyecek adminler?
    1 Yanıt Yanıtla +47
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    El_domingo 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Haber başlıgı sanki devrim yapılacakmış gibi içerik ise sadece widget ve bildirim...
    Yanıtla +16
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    seglopsi 2 gün ( Mesaj Silindi )
    şu uygulama arşivi saçmalığını kapatsınlar veya isteğe göre açılsın. gördüğüm en saçma olay bence uygulama arşivi.
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    Patria o Muerte 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    batarya performansını düşürürler kesin
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    themahzen (Atakan ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pek büyük beklenti içerisinde olmamak gerek ios 15’ten.
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    legend4u (erdal çoban) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan yapsaniza söyle system wide Theme engine. Birak developerlar koysun 20-30 tema. Bu ne ya 40 yasina girdim halen ayni homescreen. Harbide. Gina geldide gecti.
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    NIGRA (Melih ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani sanırsınız Amerikayi tekrar keşfediyoruz, neymiş widgetler tüm ekranda kullanılacakmış, acaba nasıl birşey başka hic bir tablette ve telefonda yıllardır görmediğimiz bu özellik nasıl geldi apple in aklına acaba 🤣
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    ~Lion King~ (Fatih ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Komple bir yenilik gerek. İçimiz çürüdü aynı arayüzü göre göre.
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    seglopsi 2 gün ( Mesaj Silindi )
    şu uygulama arşivi saçmalığını kapatsınlar veya isteğe göre açılsın. gördüğüm en saçma olay bence uygulama arşivi.
    Yanıtla +12
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bakalım hangi android özelliğini göreceğiz.
    Yanıtla +3
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    El_domingo 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Haber başlıgı sanki devrim yapılacakmış gibi içerik ise sadece widget ve bildirim...
    Yanıtla +16
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    K kingsix (Murat Arman) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Biraz telegramdan örnek alin kardesim adamlar neler yapiyorlar emojiler hala eski
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    şu iconları zahmet olucak ama değiştirseler artık baydı yıllardır makyajlana makyajlana
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    10641 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios 15, ipados 15 ve
    8 etiket daha ios 15 yenilikler ios 15 özellikleri Apple iPhone iOS / OS X / tvOS / watchOS Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Cep İşletim Sistemleri
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