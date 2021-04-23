iPadOS 15 ve iOS 15 özellikleri sızdırıldı: Ana ekranda yapılan en büyük güncelleme olacak

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Apple'ın 7 Haziran'da duyuracağı iPadOS 15 ve iOS 15 sürümlerinin özellikleri açığa çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, yeniden tasarlanmış iPad ana ekranı, güncellenmiş kilit ekranı, ek gizlilik korumaları ve farklı bildirim tercihleri içeren güncellemeler üzerinde çalışıyor.

iPad ana ekranı için şimdiye kadar yapılan en büyük güncelleme olacak

iPad'lerde yalnızca ekranın solundaki bugünün görüntüsü sütununda kullanılabilen widgetlar artık ana ekrana da yerleştirilebilecek. Edinilen bilgilere göre kullanıcılar tıpkı iOS 14'te olduğu gibi dilediği widgetı ana ekranda kullanabilecek. Üstelik tüm sayfanın widgetla doldurulmasına da izin verilecek. Gurman, bu değişikliğin şimdiye kadar iPad ana ekranında yapılan en büyük değişiklik olacağını belirtiyor.

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iOS 15 ile yeni özellikler yolda

iOS 15 güncellemesiyle birlikte iPhone'lar için de yeni özelliklerin yolda olduğu ortaya çıktı. Öyle ki iOS 15 ile iPhone kullanıcılarının mevcut durumlarına göre bildirim tercihlerini özelleştirebileceği söyleniyor. Buna göre "uyuyor", "çalışıyor" veya "araba sürüyor" gibi çeşitli durumların yer aldığı kategorilerden birini seçen kullanıcılar, bu durumlarda bildirim gelmesi halinde iPhone'un ses çıkarıp çıkarmayacağını belirleyebilecek. Kullanıcılar mevcut durumlarını yenilenen kilit ekranından veya kontrol merkezinden seçebileceği gibi Siri aracılığıyla da belirleyebilecek. Ayrıca kullanıcıların mevcut durumlarına bağlı olarak mesajlara otomatik yanıt verme seçeneği de olacak.

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iOS 15 ile iMessage kanadında da önemli iyileştirmeler yapılacağı söyleniyor. Gelen raporlar Apple'ın WhatsApp ile rekabet edebilmek adına iMessage'ın sosyal bir ağ gibi davranması için çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor. Ancak iMessage'a ne gibi özellikler eklenir, şimdilik belirsiz.

Son olarak, hem iOS 15 hem de iPadOS 15'in hangi uygulamaların sessizce veri topladığını gösteren yeni bir menü dahil olmak üzere ek gizlilik korumalarına sahip olacağı bildiriliyor.

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