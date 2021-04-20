M1 çipli yeni iPad Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Apple, Cupertino'dan bildirmeye devam ediyor. Teknoloji devi bu kez de yeni nesil iPad Pro modelini duyurdu. 2021 iPad Pro; yeni Mini-LED ekranı, 5G bağlantı teknolojisi, ve M1 çip gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

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2021 iPad Pro özellikleri ile neler sunuyor?

Yeni iPad Pro, 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geliyor. Mini-LED panel teknolojisine ev sahipliği yapan bu ekran, 10.000'den fazla LED'den oluşuyor. Bu sayede Pro Display XDR kadar oldukça iyi bir ekran deneyimi sunabilen yeni iPad Pro, 1.000.000: 1 kontrast oranı ve 1600 nit maksimum parlaklık sağlayabiliyor.

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Yeni iPad Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden birisi de gücünü yeni M1 çipinden alması. iPad Pro, 8 çekirdekli CPU ve GPU'ya ev sahipliği yapan bu yonga sayesinde bir önceki jenarasyona kıyasla %50 daha yüksek performans ve %40 daha iyi grafikler sunabiliyor. Apple ayrıca yeni iPad Pro'nun ilk iPad'den tam 1500 kat daha hızlı olduğunu da belirtiyor.

Depolama kanadında da vites yükselten Apple, yeni iPad Pro ile birlikte artık 2 TB depolama seçeneği de sunmaya başladı. Yeni depolama opsiyonuyla birlikte depolama hızında 2 kata kadar artış vadediliyor. Ayrıca 16 RAM seçeneği de artık iPad dünyasındaki yerini almış durumda.

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İşbu kameraya geldiğinde ise Apple burada da kayda değer iyileştirmeler sunuyor. Öyle ki yeni modellerle birlikte LiDAR tarayıcının çok daha işlevsel hale getiriliyor. Ön tarafta ise yeni 12 MP çözünürlüklü sensöre geçiş yapan yeni iPad Pro, video konferanslar sırasında otomatik crop yaparak kişiyi takip edebiliyor.

2021 iPad Pro, indirme hızı 4 Gbps'ye kadar ulaşabilen 5G MmWave teknolojisini destekliyor. Yeni iPad Pro'nun bağlantı noktasında dikkat çeken diğer bir özelliği ise tıpkı en yeni Mac modellerinde olduğu gibi USB-4 özellikli bir Thunderbolt porta ev sahipliği yapması. iPad Pro bu sayede 6K çözünürlükte görüntü aktarabilecek.

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