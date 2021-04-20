Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    M1 çipli yeni iPad Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Apple, yeni iPad Pro modelini duyurdu. Mini-LED, 5G, ve M1 çip gibi birçok yeniliğe ev sahipliği yapan 2021 model iPad Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    20 Nisan 2021, 21:23 (Güncellendi, 21 sn.)
    224
    251
    4
    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    M1 çipli yeni iPad Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Apple, Cupertino'dan bildirmeye devam ediyor. Teknoloji devi bu kez de yeni nesil iPad Pro modelini duyurdu. 2021 iPad Pro; yeni Mini-LED ekranı, 5G bağlantı teknolojisi, ve M1 çip gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcili ve rengarenk: İşte yeni iMac"

    2021 iPad Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Yeni iPad Pro, 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geliyor. Mini-LED panel teknolojisine ev sahipliği yapan bu ekran, 10.000'den fazla LED'den oluşuyor. Bu sayede Pro Display XDR kadar oldukça iyi bir ekran deneyimi sunabilen yeni iPad Pro, 1.000.000: 1 kontrast oranı ve 1600 nit maksimum parlaklık sağlayabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama

    M1 çipli yeni iPad Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni iPad Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden birisi de gücünü yeni M1 çipinden alması. iPad Pro, 8 çekirdekli CPU ve GPU'ya ev sahipliği yapan bu yonga sayesinde bir önceki jenarasyona kıyasla %50 daha yüksek performans ve %40 daha iyi grafikler sunabiliyor. Apple ayrıca yeni iPad Pro'nun ilk iPad'den tam 1500 kat daha hızlı olduğunu da belirtiyor.

    Depolama kanadında da vites yükselten Apple, yeni iPad Pro ile birlikte artık 2 TB depolama seçeneği de sunmaya başladı. Yeni depolama opsiyonuyla birlikte depolama hızında 2 kata kadar artış vadediliyor. Ayrıca 16 RAM seçeneği de artık iPad dünyasındaki yerini almış durumda.

    M1 çipli yeni iPad Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    İşbu kameraya geldiğinde ise Apple burada da kayda değer iyileştirmeler sunuyor. Öyle ki yeni modellerle birlikte LiDAR tarayıcının çok daha işlevsel hale getiriliyor. Ön tarafta ise yeni 12 MP çözünürlüklü sensöre geçiş yapan yeni iPad Pro, video konferanslar sırasında otomatik crop yaparak kişiyi takip edebiliyor. 

    2021 iPad Pro, indirme hızı 4 Gbps'ye kadar ulaşabilen 5G MmWave teknolojisini destekliyor. Yeni iPad Pro'nun bağlantı noktasında dikkat çeken diğer bir özelliği ise tıpkı en yeni Mac modellerinde olduğu gibi USB-4 özellikli bir Thunderbolt porta ev sahipliği yapması. iPad Pro bu sayede 6K çözünürlükte görüntü aktarabilecek.

    M1 çipli yeni iPad Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni iPad Pro fiyatı ve çıkış tarihi

     

    Haber güncelleniyor...



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    necoinside 4 dakika önce

    Aha yeni seks robotu.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Mor iPhone 12 duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi
    1 sa.
    iPhone 13'ün ekran paneli görselleri küçülen çentiği net bir şekilde gözler önüne seriyor
    2 gün
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir tablette tek çekirdeği neredeyse her işlemciden hızlı bir işlemci; Kulağa olağanüstü geliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    ipad pro 12.9 muhtemelen 10000 liradan gelir, ki günümüz şartlarında parasını hakeder diyebiliriz sanırım. düz ekran ve işlemciden ibaret değil çünkü.
    580 sterlinlik ipad air 10.9 5240 liradan bizde satılıyor. bu da 1000 sterlin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kaç Hz ekranı?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. GÖRÜNTÜLENEN M1 çipli yeni iPad Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Apple M1 işlemcili ve rengarenk: İşte yeni iMac 47 dk. Yeni nesil Apple TV 4K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. Kayıp eşya bulucu Apple AirTag tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. Mor iPhone 12 duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi 1 sa. Huawei FreeBuds Pro incelemesi | ANC, Kablosuz Şarj ve Bluetooth 5.2 1 sa. Amazon.com.tr'de gıda kategorisinde 20 TL indirim kampanyası yeniden başladı 2 sa. Stranger Things'in 4. sezonu 2022'ye ertelenmiş gibi duruyor 2 sa. Elektrikli Opel Manta projesinden yeni teaser geldi 3 sa. Rockstar; Max Payne 3 ve LA Noire oyunlarının tüm DLC'lerini Steam'de ücretsiz yaptı 3 sa. Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu 3 sa. Honor Play 5T Life tanıtıldı: İşte fiyatı 4 sa. Avrupa futbolunda kriz yaşatan Avrupa Süper Ligi, FIFA 22 ve sonrasını nasıl etkileyecek? 4 sa. Ölümlü Tesla kazasına Elon Musk'tan ilk açıklama geldi: Otopilot devrede değildi 5 sa. Samsung iki yeni fabrika kuruyor: 45 milyar dolar bütçe ayrıldı 5 sa. Caviar firması Uzay Fatihleri iPhone 12 Pro serisini duyurdu 6 sa. Xbox'ın yeni güncellemesi yayınlandı; gelecek güncellemede kullanıcılar Quick Resume'u destekleyen oyunları görebilecek 6 sa. Aralarında Sahibinden, Yemeksepeti, Trendyol ve Getir'in bulunduğu 32 şirkete soruşturma 6 sa. Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada 7 sa. Apex Legends mobil cihazlar için resmi olarak duyuruldu 7 sa. Samsung akıllı telefon pazarında yeniden lider Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız