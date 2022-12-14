iPad kullanıcılarının beklediği güncelleme iPadOS 16.2 yayınlandı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 16.2 ile birlikte iPadOS 16.2 güncellemesini yayınladı. Yeni iPadOS sürümü, birtakım iyileştirmelerin yanı sıra iPad’e gelmesi beklenen yeni özellikleri de içeriyor. İşte gelen yenilikler ve güncelleme alan cihazlar:

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iOS 16.2 güncellemesi ile birlikte iPad kullanıcıları için iPadOS 16.2 yayınlandı. Yeni iPadOS sürümü, iOS 16.2 gibi Apple’ın notlar ve ortak projeler için yeni Freeform uygulaması, Home uygulaması için yeni güvenilir mimari, Apple Müzik aboneleri için karaoke deneyimi yaşatan Apple Music Sing ile geliyor.

iPadOS 16.2 ile gelen en büyük yeniliklerden biri, harici ekran desteği. Sahne Yöneticisi (Stage Manager) artık harici ekranı destekliyor. Bu, kullanıcıların ikincil ekran olarak kullanmak üzere iPad’lerine harici bir ekran bağlayabilecekleri anlamına geliyor. Ancak Apple, bu özelliği M1 çipli ve daha yeni işlemcili iPad’lerle sınırlıyor. Yeni iPadOS 16 sürümüyle gelen bir diğer yenilik, izleme bildirimleri. Bu, iPad’in AirTag ile izlenip izlenmediğinizi gösterebileceği anlamına geliyor. Bu uyarı iPhone’da mevcuttu, şimdi iPad’lerde.

iPadOS 16.2 ile gelen yenilikler

Mac, iPad ve iPhone kullanıcılarının birlikte yaratıcı çalışmalar yapabildiği Freeform uygulaması

uygulaması Sahne yöneticisi için 6K’ya kadar çözünürlükle harici ekran desteği (12.9 inç iPad Pro, 11 inç iPad Pro, 5. nesil iPad Air ve daha yeni)

(12.9 inç iPad Pro, 11 inç iPad Pro, 5. nesil iPad Air ve daha yeni) Apple Music Sing (karaoke)

(karaoke) iCloud için gelişmiş veri koruması

Çok oyunculu oyunlar için Game Center’da SharePlay desteği

desteği Home aksesuarları ile Apple cihazlar arasındaki iletişimin güvenilirliği artırıldı

ile Apple cihazlar arasındaki iletişimin güvenilirliği artırıldı Mesajlarda iyileştirilmiş arama (Köpek, araba, insan veya yazı fotoğraflarını daha kolay bulma)

(Köpek, araba, insan veya yazı fotoğraflarını daha kolay bulma) Takip bildirimleri (AirTag uyarısı)

(AirTag uyarısı) AirDrop için 10 dakika ayarı (Bu süre sonunda otomatik olarak Yalnızca Kişiler olarak ayarlanıyor)

iPadOS 16.2 alan cihazlar

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iPad Pro (Tüm modeller)

iPad Air (3. nesil ve daha yeni modeller)

iPad (5. nesil ve daha yeni modeller)

iPad mini (5. nesil ve daha yeni modeller)

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iPadOS 16.2 çıktı: İşte özellikler ve yenilikler