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    Anlık Bildirim

    iOS 16'ya ilgi artıyor: Geçiş oranı %70'e ulaştı

    Analiz şirketi Mixpanel, iOS 16 kullanım oranını açıkladı. Şirkete göre, iPhone kullanıcılarının %70’i iOS 16’ya geçiş yapmış durumda.                           
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    iOS 16 kullanım oranı Tam Boyutta Gör
    Üçüncü parti analiz şirketi Mixpanel’in belirlediği iOS benimseme oranı uygulamalardan alınan verilere dayanıyor. Apple, geliştirici web sitesi üzerinden iOS’in kullanım oranını takip ediyor ancak bu verileri iOS 16 için henüz güncellemedi.

    iPhone'ların %70'inde iOS 16 yüklü

    Mixpanel’e göre, iPhone’ların %70’inde iOS 16, %25’inde iOS 15, %7’sinde daha eski iOS sürümü yüklü. iOS 16, final sürümünün yayınlandığı Eylül ayından bu yana yeni birkaç özellik ekleyen, bazı hataları gideren birden fazla güncelleme aldı.

    iOS 16.2 güncellemesi geliyor

    Apple’ın önümüzde hafta iOS 16.2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Apple müzik karaoke, gelişmiş veri koruma, AirDrop süresi, yeni kilit ekranı widget’ları, iPhone 14 Pro serisi için AOD seçenekleri gibi yeni özellikler getirmesi bekleniyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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