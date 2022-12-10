iOS 16'ya ilgi artıyor: Geçiş oranı %70'e ulaştı

Tam Boyutta Gör Üçüncü parti analiz şirketi Mixpanel’in belirlediği iOS benimseme oranı uygulamalardan alınan verilere dayanıyor. Apple, geliştirici web sitesi üzerinden iOS’in kullanım oranını takip ediyor ancak bu verileri iOS 16 için henüz güncellemedi.

iOS 16'ya geçme daha hızlı oldu: İşte iOS 16 benimsenme oranı 2 ay önce eklendi

iPhone'ların %70'inde iOS 16 yüklü

Mixpanel’e göre, iPhone’ların %70’inde iOS 16, %25’inde iOS 15, %7’sinde daha eski iOS sürümü yüklü. iOS 16, final sürümünün yayınlandığı Eylül ayından bu yana yeni birkaç özellik ekleyen, bazı hataları gideren birden fazla güncelleme aldı.

iOS 16.2 güncellemesi geliyor

Apple’ın önümüzde hafta iOS 16.2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Apple müzik karaoke, gelişmiş veri koruma, AirDrop süresi, yeni kilit ekranı widget’ları, iPhone 14 Pro serisi için AOD seçenekleri gibi yeni özellikler getirmesi bekleniyor.

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iOS 16 kullanım oranı ortaya çıktı