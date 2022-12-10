iOS 16'ya ilgi artıyor: Geçiş oranı %70'e ulaştı

iPhone'ların %70'inde iOS 16 yüklü
Mixpanel’e göre, iPhone’ların %70’inde iOS 16, %25’inde iOS 15, %7’sinde daha eski iOS sürümü yüklü. iOS 16, final sürümünün yayınlandığı Eylül ayından bu yana yeni birkaç özellik ekleyen, bazı hataları gideren birden fazla güncelleme aldı.
iOS 16.2 güncellemesi geliyor
Apple’ın önümüzde hafta iOS 16.2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Apple müzik karaoke, gelişmiş veri koruma, AirDrop süresi, yeni kilit ekranı widget’ları, iPhone 14 Pro serisi için AOD seçenekleri gibi yeni özellikler getirmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım