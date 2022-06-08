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    iPadOS 16 kullanıcıları üzebilir

    iPadOS 16 sürümünde çoklu görev yöneticisini zenginleştiren Stage Manager özelliği belirli iPad modellerine özgü olarak sunuluyor. Diğer modeller standart yöneticide kalıyor. 
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    iPadOS 16
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    iPadOS 16 güncellemesi özellikle dizüstü tecrübesine daha fazla yaklaşan yenilikleriyle beğeni toplamıştı. Bunların arasında Stage Manager çoklu görev yöneticisi fonksiyonel ara yüzü ve harici ekranlarla daha akıcı bir etkileşimi ile dikkat çekmişti ancak bir şartı var.

    iPadOS 16 herkese hitap etmiyor

    iPadOS 16 ile ilgili ortaya çıkan yeni bir detay kullanıcılar üzecek. Stage Manager fonksiyonel görev yöneticisi sadece Apple M1 işlemcisini kullanan modeller için geçerli. Yani son iPad Pro ve iPad Air 5 modelleri Stage Manager kullanabiliyor. Apple A tabanlı iPad modelleri ise standart görev yöneticisini kullanacak.

    Stage Manager sol tarafa uygulamaları sıralayarak aktif olan pencereleri ortaya getiriyor. Ekranda yer alan görev pencerelerinin boyutları ayarlanabilirken yine pencereler arasında sürükle-bırak işlemleri yapılabiliyor. Özellik, Kontrol Merkezi üzerinden aktif edilebiliyor ve otomatik olarak sıralama yapıyor.

    Mission Control ve Spaces uygulamaları da dahil olmak üzere Stage Manager diğer macOS pencereleme araçlarıyla uyum içinde çalışıyor ve kullanıcılar tek tıklamayla masaüstlerine kolayca ulaşabiliyor.

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