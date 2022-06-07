macOS’a gelen StageManager özelliği nedir?

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WWDC 2022 etkinliğinde tanıtılan macOS Ventura işletim sisteminin dikkat çekici yeniliklerinden birisi Stage Manager adındaki gelişmiş çoklu görev yöneticisiydi. Özellikle iPadOS 16 ve macOS Ventura bu açıdan birbirine yaklaştı diyebiliriz.

Stage Manager nedir?

iPadOS 16 güncellemesinde de karşımıza çıkan gelişmiş çoklu görev yöneticisi macOS Ventura güncellemesinde de benzer bir tasarım sunuyor. Kullanıcılar sol tarafta sıralanan pencereleri gruplayabiliyor ve gruplar arasında pencere değişimi yapabiliyor. Aktif olan pencereler ise ortada yer alıyor.

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Ekranda yer alan görev pencerelerinin boyutları ayarlanabilirken yine pencereler arasında sürükle-bırak işlemleri yapılabiliyor. Özellik, Kontrol Merkezi üzerinden aktif edilebiliyor ve otomatik olarak sıralama yapıyor.

Mission Control ve Spaces uygulamaları da dahil olmak üzere Stage Manager diğer macOS pencereleme araçlarıyla uyum içinde çalışıyor ve kullanıcılar tek tıklamayla masaüstlerine kolayca ulaşabiliyor.

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