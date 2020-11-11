iPhone 12’lerin pil değişim ücreti açıklandı

Apple, iPhone 12 serisinin pil değişim ücretlerini açıkladı. Ekran değişim ücreti ise henüz bilinmiyor. Aynı şekilde iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi yok.

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Apple, 14 Ekim 2020 tarihinde Türkiye’deki servis ücretlerine zam yapmıştı. iPhone 12 modellerinin pil değişim ücreti iPhone X ve sonrasındaki iPhone modelleriyle aynı tutulmuş. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin pilini garanti kapsamı dışında değiştirmek isterseniz 599 TL ödemeniz gerekecek. Garanti kapsamındaki değişimler ise ücretsiz yapılacak.

iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tanıtımının ardından yaklaşık 1 ay geride kaldı ancak bu telefonların Türkiye’ye ne zaman geleceği hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı.

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