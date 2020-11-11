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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12’lerin pil değişim ücreti açıklandı

    iPhone 12 modelleri henüz Türkiye'ye gelmedi ancak bu modellerin pil değişim ücreti açıklandı. iPhone 12'lerin pil değişim ücreti önceki iPhone modelleriyle aynı.
    22 sa.
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    6
    iPhone
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    iPhone 12’lerin pil değişim ücreti açıklandı

    Apple, iPhone 12 serisinin pil değişim ücretlerini açıkladı. Ekran değişim ücreti ise henüz bilinmiyor. Aynı şekilde iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi yok.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 sonrası AirPods ve servis fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar"

    Apple, 14 Ekim 2020 tarihinde Türkiye’deki servis ücretlerine zam yapmıştı. iPhone 12 modellerinin pil değişim ücreti iPhone X ve sonrasındaki iPhone modelleriyle aynı tutulmuş. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin pilini garanti kapsamı dışında değiştirmek isterseniz 599 TL ödemeniz gerekecek. Garanti kapsamındaki değişimler ise ücretsiz yapılacak.

    iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tanıtımının ardından yaklaşık 1 ay geride kaldı ancak bu telefonların Türkiye’ye ne zaman geleceği hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    39 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    56 dakika önce
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    Lirikal Militan 19 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BekirHan
    Utanacak bir sey yok. Adamlarin dünyada satışa sunduklari fiyatlar belli. Her sene oldugu gibi.
    Utanilacak bir sey varsa ekonomimizdir.
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    Feardarks (Emirhan Şanlı) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Bir Telefona 12 bin lira verdim ama 1 senede 600 lira denkleştirip batarya yeniletemedim"
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    erencanyaman 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    kalsın değiştirmeyelim biz :D
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    barballow (Barış Aksakal) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok çok afaki bir fiyatlandırma yok. Bir iPhone 11 kullanıcısı olarak bu cihazları alan kullanıcıların pil değişimini sorun edeceklerini pek sanmıyorum. Tabii yine de daha uygun fiyatlı yapılabilse kimse hayır demez.
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    BekirHan (Bekir Han) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar utancından anca pil değişim fiyatını açıklar oldu önden. Fiyatları açıklamaya korkuyorlar. MacBook' ların bile fiyatı belli, telefonlardan hala ses yok.
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    Lirikal Militan 19 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Utanacak bir sey yok. Adamlarin dünyada satışa sunduklari fiyatlar belli. Her sene oldugu gibi.
    Utanilacak bir sey varsa ekonomimizdir.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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