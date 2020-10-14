iPhone 12 sonrası AirPods ve servis fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

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iPhone 12 etkinliği öncesinde birkaç saatliğine kapanan Apple Store, yeni cihazların duyurulmasının ardından tekrar açıldı. Ancak bir farkla. O da şu ki AirPods ve iPhone servis fiyatları artık eskisi gibi değil.

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AirPods'larda %20'ye varan zam

Daha önce 1 Temmuz'da zamlanan AirPods modelleri, iPhone 12 ailesinin tanıtılmasıyla birlikte tekrardan zamlardan nasibini aldı. Kulaklıkların eski ve yeni fiyatları şu şekilde:

Model Eski fiyat Yeni fiyat (14 Ekim itibariyle) Fark AirPods 1.299 TL 1.599 TL 300 TL AirPods (kablosuz şarj kutulu) 1.649 TL 1.999 TL 350 TL AirPods Pro 2.099 TL 2.499 TL 400 TL

Servis fiyatları da zamlandı

Tıpkı AirPods'larda olduğu gibi daha önce Temmuz ayında zamlanan iPhone servis fiyatları da iPhone 12 tanıtımı sonrası tekrardan zamlandı.

Pil değişim ücretleri

Model Eski fiyat Yeni fiyat (14 Ekim itibariyle) Fark iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 489 TL 599 TL 110 TL iPhone SE (2. nesil), iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, diğer tüm uygun modeller 349 TL 399 TL 50 TL

Ekran değişim ücretleri

Model Eski fiyat Yeni fiyat (14 ekim itibariyle) Fark iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max 2.369 TL 2.959 TL 590 TL iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X 2.009 TL 2.509 TL 500 TL iPhone 11, iPhone XR 1.429 TL 1.789 TL 360 TL iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus 1.219 TL 1.219 TL 0 TL iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s 1.069 TL 1.069 TL 0 TL iPhone 6, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone SE (2. nesil) 939 TL 939 TL 0 TL

Diğer onarım ücretleri

Model Eski fiyat Yeni fiyat (14 ekim itibariyle) Fark iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max 6.319 TL 7.999 TL 1.680 TL iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X 5.799 TL 7.399 TL 1.600 TL iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8 Plus 4.139 TL 5.199 TL 1.060 TL iPhone 8, iPhone 7 Plus 3.599 TL 3.599 TL 0 TL iPhone 7 3.269 TL 3.269 TL 0 TL iPhone SE (2. nesil) 3.299 TL 3.299 TL 0 TL iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus 2.499TL 2.499 TL 0 TL iPhone 6s, iPhone 6 2.069 TL 2.069 TL 0 TL iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone SE 1.419 TL 1.419 TL 0 TL

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