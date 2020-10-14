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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 sonrası AirPods ve servis fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

    Apple Türkiye, iPhone 12 serisinin duyurulmasının sonra AirPods ve iPhone servis fiyatlarına zam yaptı. İşte 1.680 TL'ye varan zamlardan sonraki güncel fiyatlar:
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 sonrası AirPods ve servis fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar
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    iPhone 12 etkinliği öncesinde birkaç saatliğine kapanan Apple Store, yeni cihazların duyurulmasının ardından tekrar açıldı. Ancak bir farkla. O da şu ki AirPods ve iPhone servis fiyatları artık eskisi gibi değil.

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    AirPods'larda %20'ye varan zam

    Daha önce 1 Temmuz'da zamlanan AirPods modelleri, iPhone 12 ailesinin tanıtılmasıyla birlikte tekrardan zamlardan nasibini aldı. Kulaklıkların eski ve yeni fiyatları şu şekilde:

    Model Eski fiyat Yeni fiyat (14 Ekim itibariyle) Fark
    AirPods 1.299 TL 1.599 TL 300 TL
    AirPods (kablosuz şarj kutulu) 1.649 TL 1.999 TL 350 TL
    AirPods Pro 2.099 TL 2.499 TL 400 TL

    Servis fiyatları da zamlandı

    Tıpkı AirPods'larda olduğu gibi daha önce Temmuz ayında zamlanan iPhone servis fiyatları da iPhone 12 tanıtımı sonrası tekrardan zamlandı. 

    Pil değişim ücretleri

    Model Eski fiyat Yeni fiyat (14 Ekim itibariyle) Fark
    iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 489 TL 599 TL 110 TL
    iPhone SE (2. nesil), iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, diğer tüm uygun modeller 349 TL 399 TL 50 TL

    Ekran değişim ücretleri

    Model Eski fiyat Yeni fiyat (14 ekim itibariyle) Fark
    iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max 2.369 TL 2.959 TL 590 TL
    iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X 2.009 TL 2.509 TL 500 TL
    iPhone 11, iPhone XR 1.429 TL 1.789 TL 360 TL
    iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus 1.219 TL 1.219 TL 0 TL
    iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s 1.069 TL 1.069 TL 0 TL
    iPhone 6, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone SE (2. nesil) 939 TL 939 TL 0 TL

    Diğer onarım ücretleri

    Model Eski fiyat Yeni fiyat (14 ekim itibariyle) Fark
    iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max 6.319 TL 7.999 TL 1.680 TL
    iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X 5.799 TL 7.399 TL 1.600 TL
    iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8 Plus 4.139 TL 5.199 TL 1.060 TL
    iPhone 8, iPhone 7 Plus 3.599 TL 3.599 TL 0 TL
    iPhone 7 3.269 TL 3.269 TL 0 TL
    iPhone SE (2. nesil) 3.299 TL 3.299 TL 0 TL
    iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus 2.499TL 2.499 TL 0 TL
    iPhone 6s, iPhone 6 2.069 TL 2.069 TL 0 TL
    iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone SE 1.419 TL 1.419 TL 0 TL
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    Döviz kuru yüzünden gelen güncelleme.
    1 Yanıt Yanıtla +51
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Vallaha çevre için yav az alsınlar diye :)
    Yanıtla +34
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    jrbacktoback (PiuConnection Lost) 1 hf. mokoko_TR
    kimsede demiyor ki tamam kur güncellemesi nedeniyle fiyat artıyor bu kur düşünce neden fiyatlar düşmüyor acaba. Neyse bizim insanlar zaten kapış kapış alacaklar sorsan pahalı vergilerden yakınanlar olacak her zaman ki gibi yeni gelinin ... koşması gibi gidip yine iphone alacak. Vergi allahtan var artması dilegiyle zaten insanlar alacak bunu neden vergiyi düşürsünkü talep var zaten. ( vergi muhabbeti araç ve telefon için geçerli. )
    kimsede demiyor ki tamam kur güncellemesi nedeniyle fiyat artıyor bu kur düşünce neden fiyatlar düşmüyor acaba. Neyse bizim insanlar zaten kapış kapış alacaklar...
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    6 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 19 sa.
    Bu zamlar yüzünden neredeyse huni takıp gezeceğim. :D
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    DH Misafiri 5 gün
    tabi onarim ücretlerinde zaten vergi vardı o yüzden fiyatlar arttı
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    Nega.Thief 6 gün (düzenlendi)
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    CuteElephant (yusuf kösedağ) 1 hf.
    i12 tws ye dewamke
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf. (düzenlendi)
    Dollar update successful,
    Pandemi wave drama is a success.
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    ByMiran (Süleyman dağ) 1 hf.
    2 hafta önce 1500 e aldım şimdi 2500 parayı apro ya yatırsak köşeydik şimdi
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    from softwave 1 hf.
    airpods tan da sarj kutusunu kaldirsinlar en iyisi
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    navigator_ 1 hf.
    airpods pro 1489 tl idi almadım fiyata bak 2.099 TL. zam üstüne zam...
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    Chillout 1 hf.
    Zam değil kur güncellemesi
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    solayak27 (hüseyin keske) 1 hf.
    Daha çok vergi daha çok zam daha çok para haaaaa çıldırmislar
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    Apple, iPhone 12 ve
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