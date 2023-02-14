iPhone 14 Pro Max'in maliyeti hesaplandı: iPhone 13'ten fazla

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Apple, Avrupa pazarında satışa sunulan iPhone 14 modellerinde 100 Euro’luk bir artışa gitti. Peki ülkemizde 45 bin 999 TL fiyat etiketi ile satılan iPhone 14 Pro Max'in Apple'a maliyeti ne kadar? Counterpoint tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, akıllı telefonu oluşturan parçaların maliyetini ortaya çıkardı.

iPhone 14 Pro Max'in maliyeti belli oldu

Yapılan araştırmaya göre, iPhone 14 Pro Max’i üretmek için gereken bileşen maliyetinin ortalama 464 dolar olduğu açıklandı. Bu rakam, bir önceki amiral gemisi iPhone 13 Pro Max'e kıyasla yüzde 3,7'lik bir artışı temsil ediyor. Fiyat artışına neden olan en büyük değişimin ise her zaman açık ekran ve A16 Bionic veyeni kamera sisteminden kaynaklandığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Counterpoint'e göre Apple A15 Bionic’ten A16 Bionic’e geçiş, fiyatın 11 dolar artmasına neden oldu. Benzer şekilde önceki modele göre yüzde 65 daha büyük bir sensör alanına sahip olan Sony'nin yeni 48MP kamera sistemi, iPhone 14 Pro Max'in toplam maliyetine tahmini olarak 6,30 dolar ekliyor. Böylece 128 GB iPhone 14 Pro Max'i oluşturan parçaların maliyeti, toplam fiyatın yaklaşık yüzde 42'lik bir bölümünü oluşturuyor.

Ancak görünüşe göre Apple, diğer alanlardaki tasarruflarla yüksek bileşen maliyetlerinin bir kısmını dengelemeyi başarmış. Zira iPhone 12 serisine eklenen 5G desteği, bileşen maliyetlerinde yıldan yıla en büyük artışlardan biriyle sonuçlanmıştı. Günümüzde ise 5G'nin daha yaygın hale gelmesi, hücresel ekipman fiyatlarında önemli bir düşüşe neden oldu.

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Ayrıca paylaşılan rakamların, 128 GB depolama alanına sahip bir iPhone 14 Pro Max için yalnızca bileşen maliyetini kapsadığını hatırlatalım. Zira araştırmaya montaj, sevkiyat, patent ücretleri, yazılım geliştirme, reklam ve lojistik gibi diğer maliyetler dahil edilmememiş durumda.

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