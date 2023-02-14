iPhone 14 Pro Max'in maliyeti hesaplandı: iPhone 13'ten fazla

iPhone 14 Pro Max'in maliyeti belli oldu
Yapılan araştırmaya göre, iPhone 14 Pro Max’i üretmek için gereken bileşen maliyetinin ortalama 464 dolar olduğu açıklandı. Bu rakam, bir önceki amiral gemisi iPhone 13 Pro Max'e kıyasla yüzde 3,7'lik bir artışı temsil ediyor. Fiyat artışına neden olan en büyük değişimin ise her zaman açık ekran ve A16 Bionic veyeni kamera sisteminden kaynaklandığını belirtelim.
Ancak görünüşe göre Apple, diğer alanlardaki tasarruflarla yüksek bileşen maliyetlerinin bir kısmını dengelemeyi başarmış. Zira iPhone 12 serisine eklenen 5G desteği, bileşen maliyetlerinde yıldan yıla en büyük artışlardan biriyle sonuçlanmıştı. Günümüzde ise 5G'nin daha yaygın hale gelmesi, hücresel ekipman fiyatlarında önemli bir düşüşe neden oldu.
Ayrıca paylaşılan rakamların, 128 GB depolama alanına sahip bir iPhone 14 Pro Max için yalnızca bileşen maliyetini kapsadığını hatırlatalım. Zira araştırmaya montaj, sevkiyat, patent ücretleri, yazılım geliştirme, reklam ve lojistik gibi diğer maliyetler dahil edilmememiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah