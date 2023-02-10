Dünyanın ilk USB-C girişli AirPods Pro modeli üretildi: İşte video

Tam Boyutta Gör Hatırlarsanız 2020 yılının sonlarında Ken Pillonel isimli bir mühendis, tüm Apple cihazlarını USB C’ye çevirme fikriyle büyük ses getirmişti.Bu bağlamdaiPhone X’in Lightning portunu USB-C ile değiştiren Pillonel, şimdi de dünyanın ilk USB-C girişli AirPods Pro modelini geliştirdi.

USB-C girişli AirPods Pro

Bilindiği üzere Apple, günümüzde MacBook'lar için USB-C desteğine yer verirken, AirPod ve iPhone modellerinde Lightning bağlantı noktalarını kullanmaya devam ediyor. Bu durum AB tarafından onaylanan tek tip şarj girişi zorunluluğu ile değişecek olsa da, kullanıcılar Apple’ı beklememeye kararlı.

Bu bağlamda birinci nesil AirPods Pro’ya USB-C bağlantı noktası eklemeyi başaran Ken Pillonel, tüm süreci Youtube kullanıcıları ile paylaştı. Videoya bakıldığında ise, biraz zahmetli ve masraflı operasyonun çok sayıda deneme yanılma ve tamamen yeni bir devre kartı tasarımı içerdiğini görüyoruz.

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Ayrıca Pillonel, kendi geliştirdiği PCB kartını 38 dolar, USB-C'li AirPods Pro'yu ise 326 dolardan satmayı planlıyor. Apple'ın ise bu duruma karşı nasıl bir tepki vereceği merak konusu diyebiliriz. Zira şirketin 28 Aralık 2024'e kadar USB-C'ye geçiş yapması bekleniyor. Bu nedenle yeni bir dava ile karşılaşabiliriz.

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Dünyanın ilk USB-C girişli AirPods Pro modeli üretildi!