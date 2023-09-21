iPhone 16'dan kötü haber: Apple'ın 5G modemi üç yıl geride

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, iPhone'lar başta olmak üzere kendi cihazlarında Qualcomm tarafından geliştirilen hücresel modemleri kullanıyor. Ancak beş yılı aşkın süredir şirketin kendi modemi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Öyle ki, bu çipin 2025 yılında kullanıma sunulacağı iddia ediliyordu. Son raporlar ise, bu planların öngörülenden çok daha fazla zaman alacağını gösteriyor.

Apple'ın 5G modemi rakibinden 3 yıl geride

Bilmeyenler için günümüzde Apple, dışa bağımlılık konusunda önemli bir unsur olan işlemci tasarımını çoğunlukla kendi üstleniyor. Bir süredir devam eden 5G modem çalışmaları ise binlerce mühendisin işe alınmasına yol açtı. Bu noktada 2023 sonbaharını hedefleyen Apple, Intel'in modem işinin çoğunluğunu satın aldı ve rakibi Qualcomm'dan birçok transfer gerçekleştirdi. Ancak bu planlar, sürekli olarak ertelendi.

Bugün ise Wall Street Journal'dan gelen yeni bir rapor, Apple'ın 5G modemine dair önemli detayları gün yüzüne çıkardı. WSJ'ye konuşan eski şirket mühendisleri ve projeye aşina yöneticilere göre "hedefe ulaşmanın imkansız olduğu kısa sürede anlaşıldı'' ve bu gecikme tamamıyla Apple'dan kaynaklı. Bu aşamada ''teknik zorluklar, zayıf iletişim ve yöneticilerin çipleri satın almak yerine tasarlamaya yönelik bilgeliği'' nedeniyle projenin büyük oranda yavaşladığı söyleniyor.

Ayrıca WSJ'ye konuşan kişilere göre 5G modemin prototip testleri de pek de iyi sonuçlanmadı. Buna göre çip çok yavaştı ve aşırı ısınmaya meyilliydi. Devre kartı ise bir iPhone'un yarısını kaplayacak kadar büyüktü ve bu da onu kullanılamaz hale getiriyordu. Ek olarak bu modemin, "Qualcomm'un en iyi modem çipinin üç yıl gerisinde'' olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Apple'ın çalışmaları bir süre daha devam edecek diyebiliriz.

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Öte yandan Apple şimdilik aceleci davranmıyor ve Qualcomm ile uzun dönemli bir ortaklığı mevcut. Kaynaklar risk almamak için gelecek yıl en azından bir iPhone modelinde veya 5G iPad modelinde firmanın yeni modemini kullanmasını bekliyor. Modemin yaygın kullanıma sunulması ise 2025 sonu ve 2026 yılına ertelenebilir.

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iPhone 16'dan kötü haber: Apple'ın 5G modemi üç yıl geride