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iPhone 3G için acil durum kurtarma pili hazır

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz sene kullanma sunulan ve pek çok yayın organı tarafından "2007 yılının teknoloji ürünü" olarak değerlendirilen ilk jenerasyondan tam bir sene sonra Steve Jobs kaptanlığında yoluna hız kesmeden devam eden Apple iki jeneasyon iPhone 3G'yi kullanıma sundu. Ürünün popülaritesi aksesuar üreticilerini de harekete geçirmiş durumda. Duyurusu yapılan yeni bir ürün özellikle sürekli mobil olan profesyonellerin ilgisini çekebilir. Zira iPhone 3G Rescue Battery olarak tanımlanan lityum iyon pil, şarjı biten iPhone 3G kullanıcılarının yarı yolda kalmasını önlemek için hazırlanmış. 1,200mAh kapasiteli yeni kurtarma pilini usb arayüzü üzerinden dizüstü bilgisayarınız ile kullanarak iPhone 3G'yi şarj edebilmek mümkün. Ağustos ayı ile birlikte yaklaşık 80$'a kullanıma sunulacak olan ürünün esktra 36 saat müzik, 7 saat video ve 3.5 saat görüşme süresi sağladığı belirtiliyor. Ön siparişleri alınmaya başlanan ürün ile ilgili adres; http://www.geekstuff4u.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=885
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darkaura 11 yıl
guzel bi urun. iphone gibi mobil cihazlarda multimedia ve internet bataryayi cok hizli tuketiyor. tam ihtiyac olunan yerde biten batarya kadarda can sıkan bir sey yoktur herhalde. son tatile bunu aci sekilde tecrube etttim
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
çok iyi düşünülmüş güzel bi ürün iphone kullanacaklara hayrlı olsun
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