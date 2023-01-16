iPhone kullanıcıları iOS 16'dan şikayetçi: Sorunlar bitmiyor

Tam Boyutta Gör Apple bildiğiniz üzere iOS 16'yı 2022'nin Eylül ayında yayınlamıştı. Ancak kullanıcılar dört ay önce çıkış yapan işletim sisteminde çok sayıda hata bildirmeye devam ediyor. Twitter ve Reddit gibi platformlarda dile getirilen şikayetler son derece can sıkıcı.

İşletim sistemine yapılan en son güncelleme 13 Aralık'ta yayınlanan iOS 16.2 olmuştu. Ancak kullanıcılar bu sürümden de hiç memnun değil. Hatta yayınlandıktan sonra sorunların azalmak ziyade daha da arttığını söylüyorlar.

Sorunlar saymakla bitmiyor

iPhone sahipleri uygulamaların düzgün çalışmadığını, donabildiğini veya çalışmayı tamamen durdurabildiğini bildiriyor. Düşük sistem performansı, klavyenin kaybolması veya düzgün çalışmaması gibi kullanıcı deneyimine direkt etki eden bazı hatalar da mevcut.

Bununla birlikte Spotlight aramasının çökmesi, odak modlarıyla alakalı sorunlar, HomeKit problemleri, Apple Music uygulamasında hatalar, CarPlay aksaklıkları ve hızlı pil tüketimi gibi şikayetler de var. Sorunlar en yeni amiral gemisi iPhone 14 ve iPhone 14 Pro dahil olmak üzere tüm iPhone modellerinde görülüyor.

Apple kullanıcılarının büyük bir bölümü tarafından dile getirilen bu hatalar, Apple'ın iOS 16.3'ü yayınlamak için birkaç hafta beklemek yerine daha öncesinde bu hataları gidermek için iOS 16.2.1'i yayınlaması ile sonuçlanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iOS 16 çıkalı 4 ay oldu ancak sorunlar bitmiyor