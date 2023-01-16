Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone kullanıcıları iOS 16'dan şikayetçi: Sorunlar bitmiyor

    Apple'ın iOS 16'yı yayınlamasının üzerinden dört ay geçse de kullanıcılar hala çok sayıda hata bildiriyor. Aralık ayında çıkan iOS 16.2 sürümü de sorunlara çare olamamış durumda.
    3
    iOS 16 çıkalı 4 ay oldu ancak sorunlar bitmiyor Tam Boyutta Gör
    Apple bildiğiniz üzere iOS 16'yı 2022'nin Eylül ayında yayınlamıştı. Ancak kullanıcılar dört ay önce çıkış yapan işletim sisteminde çok sayıda hata bildirmeye devam ediyor. Twitter ve Reddit gibi platformlarda dile getirilen şikayetler son derece can sıkıcı.

    İşletim sistemine yapılan en son güncelleme 13 Aralık'ta yayınlanan iOS 16.2 olmuştu. Ancak kullanıcılar bu sürümden de hiç memnun değil. Hatta yayınlandıktan sonra sorunların azalmak ziyade daha da arttığını söylüyorlar.

    Sorunlar saymakla bitmiyor

    iPhone sahipleri uygulamaların düzgün çalışmadığını, donabildiğini veya çalışmayı tamamen durdurabildiğini bildiriyor. Düşük sistem performansı, klavyenin kaybolması veya düzgün çalışmaması gibi kullanıcı deneyimine direkt etki eden bazı hatalar da mevcut.

    Bununla birlikte Spotlight aramasının çökmesi, odak modlarıyla alakalı sorunlar, HomeKit problemleri, Apple Music uygulamasında hatalar, CarPlay aksaklıkları ve hızlı pil tüketimi gibi şikayetler de var. Sorunlar en yeni amiral gemisi iPhone 14 ve iPhone 14 Pro dahil olmak üzere tüm iPhone modellerinde görülüyor.

    Apple kullanıcılarının büyük bir bölümü tarafından dile getirilen bu hatalar, Apple'ın iOS 16.3'ü yayınlamak için birkaç hafta beklemek yerine daha öncesinde bu hataları gidermek için iOS 16.2.1'i yayınlaması ile sonuçlanabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız