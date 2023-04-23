iPhone'daki bir güvenlik özelliği, hırsızların işini kolaylaştırdı

Kurtarma anahtarınız bile çalınan Apple Kimliğinizi geri getiremeyebilir
WSJ tarafından hazırlanan raporda Greg Frasca isimli bir iPhone kullanıcısı, birisi onun parolasını girdiğini gördükten sonra iPhone 14 Pro'sunu Chicago'daki bir barda çaldığını söyledi. İddiaya göre hırsız, kurbanın bankacılık ve Apple Pay hesaplarına erişim elde etmek amacıyla iPhone'u çaldı. Hırsızlar, parola aracılığıyla iPhone'a erişmeyi başardılar ve kullanıcı Apple hesabına erişemesin diye Apple Kimliği parolasını değiştirdi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Apple, "Bu deneyime sahip insanlara sempati duyuyoruz ve ne kadar nadir olursa olsun kullanıcılarımıza yönelik tüm saldırıları çok ciddiye alıyoruz. Kullanıcılarımızın hesaplarını ve verilerini korumak için her gün yorulmadan çalışıyoruz ve bunun gibi ortaya çıkan tehditlere karşı her zaman ek korumaları araştırıyoruz." dedi.
Bir kişi cihazınızın şifresine eriştiyse yapabileceğiniz pek bir şey bulunmamakta. Bu sebeple toplum içerisinde Face ID ve Touch ID'yi kullanmanız tavsiye edilmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)