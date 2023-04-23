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    iPhone'daki bir güvenlik özelliği, hırsızların işini kolaylaştırdı

    Hırsızlar, iPhone kullanıcılarının telefonlarına erişememesi için yeni bir yöntem kullanıyor. Kurtarma anahtarı olarak adlandırılan özellik, iPhone kullanıcılarının kabusu oldu. İşte detaylar:
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    iPhone'daki bir güvenlik özelliği hırsızların işini kolaylaştırdı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde birçok kişi iPhone kullanmakta. Ancak iPhone kullanıcılarına üzücü bir haberimiz var. Çünkü yeni bir rapora göre hırsızlar, iPhone kullanıcılarının banka hesapları gibi kişisel verilere erişmenin yeni bir yolunu buldular.

    Kurtarma anahtarınız bile çalınan Apple Kimliğinizi geri getiremeyebilir

    WSJ tarafından hazırlanan raporda Greg Frasca isimli bir iPhone kullanıcısı, birisi onun parolasını girdiğini gördükten sonra iPhone 14 Pro'sunu Chicago'daki bir barda çaldığını söyledi. İddiaya göre hırsız, kurbanın bankacılık ve Apple Pay hesaplarına erişim elde etmek amacıyla iPhone'u çaldı. Hırsızlar, parola aracılığıyla iPhone'a erişmeyi başardılar ve kullanıcı Apple hesabına erişemesin diye Apple Kimliği parolasını değiştirdi.

    iPhone'daki bir güvenlik özelliği hırsızların işini kolaylaştırdı Tam Boyutta Gör
    Hırsızlar, iPhone sahibinin Apple Kimliğine erişmesinin önüne geçmek için Kurtarma Anahtarı özelliğini de aktifleştirdi. Kurtarma Anahtarı özelliği, rastgele oluşturulmuş 28 karakterlik bir koddur ve parolanızı değiştirmenize veya Apple Kimliğinize geri dönmenize yardımcı olur. Bu nedenle eğer bir kişi parolanızı biliyorsa ve iPhone'unuza erişebiliyorsa, Apple Kimliğinizi kilitleyebilir ve izlemeyi devre dışı bırakabilir.

    Konu ile ilgili açıklama yapan Apple, "Bu deneyime sahip insanlara sempati duyuyoruz ve ne kadar nadir olursa olsun kullanıcılarımıza yönelik tüm saldırıları çok ciddiye alıyoruz. Kullanıcılarımızın hesaplarını ve verilerini korumak için her gün yorulmadan çalışıyoruz ve bunun gibi ortaya çıkan tehditlere karşı her zaman ek korumaları araştırıyoruz." dedi.

    Bir kişi cihazınızın şifresine eriştiyse yapabileceğiniz pek bir şey bulunmamakta. Bu sebeple toplum içerisinde Face ID ve Touch ID'yi kullanmanız tavsiye edilmekte.

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    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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