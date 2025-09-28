Giriş
    Lansmana sayılı günler kala Oppo Find X9'un özellikleri sızıdırıldı

    Oppo'nun yeni cihazı Find X9'un özellikleri, lansmana sayılı günler kala sızdırıldı. İşte yüksek performans ve pil kapasitesiyle dikkat çeken modelin beklenen özellikleri:

    Lansmana sayılı günler kala Oppo Find X9 sızıdırıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo, yaklaşan amiral gemisi Find X9 serisinin lansman tarihini 16 Ekim olarak açıkladı. Lansmandan önce tipser Digital Chat Station, Find X9 5G’nin teknik detaylarını gözler önüne serdi. Sızıntı, cihazın donanım ve performans açısından iddialı bir model olacağını gösteriyor.

    İşte Oppo Find X9'un beklenen özellikleri:

    Find X9, MediaTek’in Dimensity 9500 yonga setiyle güçlendirilmiş. Bu işlemci, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 modeline rakip olarak tasarlanmış olup yüksek işlem gücü ve enerji verimliliği sunuyor. 6,59 inçlik düz OLED ekran, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip.

    Fotoğrafçılık tarafında Oppo Find X9, üçlü 50 MP kamera kurulumu ile geliyor. Ana kamerada Sony LYT808 sensör kullanılırken, ultra geniş açılı lens JN5 ve LYT600 periskop zum lens destekliyor. Ayrıca 2 MP True Chroma sensörü sayesinde renk doğruluğu artırılıyor. Selfie kamerası ise 32 MP çözünürlükte ve delikli tasarıma sahip. Kameraların Hasselblad ile uyumlu ayarları ise profesyonel seviyede fotoğraf çekimine imkan tanıyor.

    Pil kapasitesi ise Find X9’un öne çıkan diğer özelliklerinden biri. 7.025 mAh’lik devasa batarya, çoğu amiral gemisine göre önemli bir avantaj sunuyor. 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteği, büyük pil kapasitesine rağmen hızlı şarj deneyimi sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar uzun süreli kullanım ve hızlı enerji dolumundan faydalanabiliyor.

    Cihazın diğer beklenen teknik özellikleri arasında ultrasonik parmak izi sensörü, Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemi ve IP69 derecesi ile su ve toza karşı dayanıklılık bulunuyor. Oppo, Find X9 ve Find X9 Pro’nun kısa süre içinde küresel pazara sunulacağını da doğruladı. Son olarak bazı raporlar, küresel lansmanın 28 Ekim’de gerçekleşeceğini öne sürüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

