OnePlus 15, Sand Storm rengiyle yeniden ortaya çıktı: İşte o görüntüler

İşte OnePlus 15'in tasarımı ve beklenen özellikleri:
OnePlus 15’in renk seçenekleri arasında Mist Purple ve Absolute Black’in yanı sıra yeni Sand Storm rengi öne çıkıyor. Güvenilir kaynaklar, cihazın farklı bellek ve depolama kombinasyonlarıyla satışa sunulacağını doğruladı. Kullanıcılar, 12 GB RAM ile 256 GB’den 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine kadar çeşitli versiyonları tercih edebilecek.
Kamera donanımı da dikkat çekici. Arka tarafta OIS özellikli 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel Samsung JN5 periskop kamera ve ultra geniş açılı lens bulunuyor. Bu donanım, fotoğraf ve video çekiminde yüksek kalite ve esneklik sunuyor. OnePlus 15, Çin'de ColorOS 16 tabanlı Android 16 ile çalışırken, küresel sürümü OxygenOS 16 deneyimini kullanıcıya ulaştıracak. Son olarak marka tarafından yayınlanan tanıtım videoları, OnePlus 15'in küresel pazara kasım veya aralık aylarında çıkabileceğini gösteriyor.
