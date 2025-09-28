Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 15, Sand Storm rengiyle yeniden ortaya çıktı: İşte o görüntüler

    OnePlus'ın yeni akıllı telefonu OnePlus 15, Sand Storm rengiyle yeniden ortaya çıktı. İşte yeni amiral gemisinin tasarımı, teknik özellikleri ve daha fazlası:  

    OnePlus 15, yeniden ortaya çıktı: İşte o görüntüler
    OnePlus, Ekim ayında Çin pazarında satışa sunacağı OnePlus 15 modeli için ön siparişleri başlattı ve cihazın tasarım detaylarını gösteren resmi görselleri yayınladı. Yeni model, selefine kıyasla tamamen yenilenmiş bir kamera tasarımına sahip ve ekran çevresindeki ultra ince çerçeveler sayesinde modern bir görünüm sunuyor.

    İşte OnePlus 15'in tasarımı ve beklenen özellikleri:

    OnePlus 15’in renk seçenekleri arasında Mist Purple ve Absolute Black’in yanı sıra yeni Sand Storm rengi öne çıkıyor. Güvenilir kaynaklar, cihazın farklı bellek ve depolama kombinasyonlarıyla satışa sunulacağını doğruladı. Kullanıcılar, 12 GB RAM ile 256 GB’den 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine kadar çeşitli versiyonları tercih edebilecek.

    OnePlus 15, yeniden ortaya çıktı: İşte o görüntüler Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında OnePlus 15, 1,15 mm ultra ince çerçevelerle çevrili 165 Hz tazeleme hızına sahip OLED panelle geliyor. Performansı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 7.000 mAh kapasiteli pil ile destekleniyor. Batarya, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip olmasıyla kullanıcıya hızlı şarj avantajı sağlıyor.

    Kamera donanımı da dikkat çekici. Arka tarafta OIS özellikli 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel Samsung JN5 periskop kamera ve ultra geniş açılı lens bulunuyor. Bu donanım, fotoğraf ve video çekiminde yüksek kalite ve esneklik sunuyor. OnePlus 15, Çin’de ColorOS 16 tabanlı Android 16 ile çalışırken, küresel sürümü OxygenOS 16 deneyimini kullanıcıya ulaştıracak. Son olarak marka tarafından yayınlanan tanıtım videoları, OnePlus 15’in küresel pazara kasım veya aralık aylarında çıkabileceğini gösteriyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anadolu yakası araba kullanma yerleri havada uçuşan parlak beyaz noktalar görmek 1 ay kreatin kullanmak spotify bunu şu anda çalamıyor platin askerliğe engel mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum