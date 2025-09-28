OnePlus 15, Sand Storm rengiyle yeniden ortaya çıktı: İşte o görüntüler

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

OnePlus, Ekim ayında Çin pazarında satışa sunacağı OnePlus 15 modeli için ön siparişleri başlattı ve cihazın tasarım detaylarını gösteren resmi görselleri yayınladı. Yeni model, selefine kıyasla tamamen yenilenmiş bir kamera tasarımına sahip ve ekran çevresindeki ultra ince çerçeveler sayesinde modern bir görünüm sunuyor.

İşte OnePlus 15'in tasarımı ve beklenen özellikleri:

OnePlus 15’in renk seçenekleri arasında Mist Purple ve Absolute Black’in yanı sıra yeni Sand Storm rengi öne çıkıyor. Güvenilir kaynaklar, cihazın farklı bellek ve depolama kombinasyonlarıyla satışa sunulacağını doğruladı. Kullanıcılar, 12 GB RAM ile 256 GB’den 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine kadar çeşitli versiyonları tercih edebilecek.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında OnePlus 15, 1,15 mm ultra ince çerçevelerle çevrili 165 Hz tazeleme hızına sahip OLED panelle geliyor. Performansı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 7.000 mAh kapasiteli pil ile destekleniyor. Batarya, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip olmasıyla kullanıcıya hızlı şarj avantajı sağlıyor.

Kamera donanımı da dikkat çekici. Arka tarafta OIS özellikli 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel Samsung JN5 periskop kamera ve ultra geniş açılı lens bulunuyor. Bu donanım, fotoğraf ve video çekiminde yüksek kalite ve esneklik sunuyor. OnePlus 15, Çin’de ColorOS 16 tabanlı Android 16 ile çalışırken, küresel sürümü OxygenOS 16 deneyimini kullanıcıya ulaştıracak. Son olarak marka tarafından yayınlanan tanıtım videoları, OnePlus 15’in küresel pazara kasım veya aralık aylarında çıkabileceğini gösteriyor.

