iPhone 17 dayanıklılık testi paylaşıldı: Ne kadar sağlam?

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni iPhone 17 serisi, yepyeni özelliklerin yan ısıra Pro modellerde yaşanan "scratchgate" tartışmalarının gölgesinde dayanıklılık testine sokuldu. JerryRigEverything tarafından yapılan testte cihaz, çizilme ve bükülme gibi zorlu aşamalardan geçirildi. Peki iPhone 17 ne kadar dayanıklı?

iPhone 17 dayanıklılık testi paylaşıldı

Kaçıranlar için iPhone 17’nin arka yüzeyi, yumuşak dokulu cam kaplamayla geliyor. Bu tasarım, kamera adasında keskin anodize alüminyum kenarların olmaması sayesinde çizilmeye karşı daha dirençli bir yapı sunuyor. Testte alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum çubukların yanı sıra gümüş, altın ve bakırla da temas ettirilen cihaz, yalnızca sert metaller karşısında küçük çizikler aldı.

Ön tarafta kullanılan Ceramic Shield 2 koruma ise Pro modellerle aynı seviyede performans sundu. Mohs sertlik ölçeğinde 7. seviyede hafif çizikler ortaya çıksa da, daha düşük seviyelerde ekranın çizilmelere direnç gösterdiği görülüyor. Çakmakla yapılan ısı testinde ise ekranın parlaklığını koruyor ve kalıcı bir yanık izi oluşmuyor.

Telefonların en çok zorlandığı bükülme testine gelirsek, iPhone 17, hem ön hem arka taraftan uygulanan basınca karşı koymayı başardı. Cihazın gövdesinde herhangi bir çatlama ya da ayrılma yaşanmadı. Bu aşama, cihazın günlük kullanımda otururken cebinde bükülme gibi sorunlara yol açmayacağını gösteriyor. Genel dayanıklılık performansı değerlendirildiğinde iPhone 17, hem ön hem de arka yüzeyinde başarılı bir korumaya sahip.

