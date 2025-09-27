iPhone 17 serisinde yeni sorun: Apple Intelligence indirilemiyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bazı iPhone 17 kullanıcıları, ‌Apple Intelligence‌'ın tamamen indirilmesini engelleyen ve Genmoji, Image Playground, Yazma Araçları ve diğer ‌Apple Intelligence‌ özelliklerine erişilemez hale getiren bir sorun yaşıyor.

Kullanıcı bildirimlerine göre, Apple destek ekibi sorunun farkında ve hatayı gidermeyi planlıyor. Apple, sunucu tarafında bir ayar yaparak mı sorunu çözecek yoksa yeni bir iOS güncellemesi mi yayınlayacak belli değil. Apple halihazırda iOS 26.0.1 güncellemesi üzerine çalışıyor. Apple Intelligence’ı Türkiye’deki kullanıcılara getiren iOS 26.1 beta sürümü de yakın zamanda yayınlandı.

Tek sorun Apple Intelligence değil. iPhone 17, özellikle de iPhone Air ve iPhone 17 Pro modelleri, çizilme, kamera sorunu, WiFi ve CarPlay bağlantısının kesilmesi gibi çeşitli sorunlar yaşatıyor.

