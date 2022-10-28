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    iPhone, Apple dizüstü bilgisayara dönüştürüldü: Çok garip görünüyor

    iPhone, 90'ların sonundan kalma bir Apple iBook G3 dizüstü bilgisayara dönüştürüldü. İşte skipperfilms adlı TikTok kullanıcının ilginç çalışması.                
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    iPhone, dizüstü bilgisayara dönüştürüldü: Çok garip görünüyor Tam Boyutta Gör
    Skipperfilms adlı bir TikTok kullanıcısı, akıllı telefonu Apple iBook G3 dizüstü bilgisayara 'dönüştüren' bir iPhone kılıfı üretti ve son derece ilgi çekici görünüyor.

    Kılıf, kulplu yeşil bir Apple iBook G3 şeklinde. Kılıfın içinde iPhone'unuzu koyabileceğiniz bir yuva mevcut. Akıllı telefonun kılıftan çıkmasını engellemek için de içine MagSafe benzeri küçük bir mıknatıs da yerleştirmiş. Kılıfta ayrıca Bluetooth klavye için de bir yuva yer alıyor.

    Aksesuarı satıp satmayacağı belli değil

    Bu buluşun kullanımının rahat olması pek mümkün görünmüyor, çünkü çoğu mobil uygulama dikey yönelimli bir arayüze sahipken, burada ekran her zaman yatay yönde yerleştirilmiş. Buna ek olarak, akıllı telefonun fiziksel bir klavye ile kullanım için optimize edilmediğini ve dokunmatik ekran klavyesi ile etkileşim için tasarlanmış olduğunu söyleyebiliriz.

    Kullanıcı, iPhone'u dizüstü bilgisayar benzeri bir cihaza dönüştüren sıra dışı bu aksesuarı satmayı düşünüp düşünmediğini ise henüz açıklamış değil. Buna benzer iPad kılıflarının çok sınırlı miktarlarda el yapımı olarak üretildiğini ve 1.000 dolara satıldığını belirtmekte de fayda var.

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