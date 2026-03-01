Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DeepSeek, yeni yapay zekâ modeli V4'ü mart başında tanıtacak

    Financial Times'a göre DeepSeek, R1 sonrası ilk büyük sürümü olan çok modlu V4 modelini mart başında yayımlayacak. Yeni model, ABD'li rakiplerle rekabet etmeyi hedefliyor.

    DeepSeek, yeni yapay zekâ modeli V4'ü mart başında tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Financial Times'ın haberine göre Çin merkezli yapay zekâ şirketi DeepSeek, yeni amiral gemisi büyük dil modeli (LLM) V4'ü mart ayının başında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin V4'ü önümüzdeki hafta yayımlayabileceği belirtiliyor.

    Bu sürüm, DeepSeek'in 2025'in başında tanıttığı R1 modelinden bu yana gerçekleştireceği ilk büyük lansman olacak. Bir önceki amiral gemisi model olan V3, 2024'ün sonunda tanıtılmış ve o tarihten bu yana çeşitli küçük güncellemeler almıştı.

    Lansman siyasi takvime denk getirildi

    Financial Times, yeni modelin yıllık parlamento oturumlarının 4 Mart'ta başlayacak olmasıyla aynı döneme planlandığını aktardı. Kaynağa göre bu yüksek profilli siyasi etkinlik, DeepSeek'in yapay zekâ alanında ulusal lider konumunu daha da güçlendirebilir.

    Haberde yer alan bilgilere göre V4, metin, fotoğraf ve video ile çalışabilen çok modlu bir LLM olacak. Modelin, ABD merkezli şirketlerin geliştirdiği yapay zekâ sistemleriyle doğrudan rekabet etmesi hedefleniyor.

    DeepSeek, yeni yapay zekâ modeli V4'ü mart başında tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Öte yandan kaynaklar, V4'ün geliştirilme sürecinde DeepSeek'in Nvidia ile iş birliği yapmadığını belirtiyor. Şirketin bunun yerine Huawei ve Cambricon ile ortaklık kurarak AMD ve Nvidia gibi Amerikan şirketlerine olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığı ifade ediliyor. Nvidia ise yapay zekâ çipleri pazarındaki lider konumunu sürdürmeye devam ediyor.
    Kaynakça https://www.ft.com/content/e3366881-0622-40a7-9c34-a0d82e3d573e https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/14585/deepseek-to-unveil-next-generation-multimodal-llm-v4-developed-on-chinese-ai-chips
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tarihi geçmiş sucuk yenir mi aynı daireye 2 elektrik aboneliği dacia sandero stepway 2025 yorumlar depreks 20 mg kullananların yorumları duşakabin altına mermer şart mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro
    Apple MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum