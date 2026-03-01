DeepSeek, yeni yapay zekâ modeli V4'ü mart başında tanıtacak

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Financial Times'ın haberine göre Çin merkezli yapay zekâ şirketi DeepSeek, yeni amiral gemisi büyük dil modeli (LLM) V4'ü mart ayının başında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin V4'ü önümüzdeki hafta yayımlayabileceği belirtiliyor.

Bu sürüm, DeepSeek'in 2025'in başında tanıttığı R1 modelinden bu yana gerçekleştireceği ilk büyük lansman olacak. Bir önceki amiral gemisi model olan V3, 2024'ün sonunda tanıtılmış ve o tarihten bu yana çeşitli küçük güncellemeler almıştı.

Lansman siyasi takvime denk getirildi

Financial Times, yeni modelin yıllık parlamento oturumlarının 4 Mart'ta başlayacak olmasıyla aynı döneme planlandığını aktardı. Kaynağa göre bu yüksek profilli siyasi etkinlik, DeepSeek'in yapay zekâ alanında ulusal lider konumunu daha da güçlendirebilir.

Haberde yer alan bilgilere göre V4, metin, fotoğraf ve video ile çalışabilen çok modlu bir LLM olacak. Modelin, ABD merkezli şirketlerin geliştirdiği yapay zekâ sistemleriyle doğrudan rekabet etmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan kaynaklar, V4'ün geliştirilme sürecinde DeepSeek'in Nvidia ile iş birliği yapmadığını belirtiyor. Şirketin bunun yerine Huawei ve Cambricon ile ortaklık kurarak AMD ve Nvidia gibi Amerikan şirketlerine olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığı ifade ediliyor. Nvidia ise yapay zekâ çipleri pazarındaki lider konumunu sürdürmeye devam ediyor.

