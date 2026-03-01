DeepSeek, yeni yapay zekâ modeli V4'ü mart başında tanıtacak

Bu sürüm, DeepSeek'in 2025'in başında tanıttığı R1 modelinden bu yana gerçekleştireceği ilk büyük lansman olacak. Bir önceki amiral gemisi model olan V3, 2024'ün sonunda tanıtılmış ve o tarihten bu yana çeşitli küçük güncellemeler almıştı.
Lansman siyasi takvime denk getirildi
Financial Times, yeni modelin yıllık parlamento oturumlarının 4 Mart'ta başlayacak olmasıyla aynı döneme planlandığını aktardı. Kaynağa göre bu yüksek profilli siyasi etkinlik, DeepSeek'in yapay zekâ alanında ulusal lider konumunu daha da güçlendirebilir.
Haberde yer alan bilgilere göre V4, metin, fotoğraf ve video ile çalışabilen çok modlu bir LLM olacak. Modelin, ABD merkezli şirketlerin geliştirdiği yapay zekâ sistemleriyle doğrudan rekabet etmesi hedefleniyor.Kaynakça https://www.ft.com/content/e3366881-0622-40a7-9c34-a0d82e3d573e https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/14585/deepseek-to-unveil-next-generation-multimodal-llm-v4-developed-on-chinese-ai-chips