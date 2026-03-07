OpenAI, yazılım açıklarını tespit eden Codex Security'yi tanıttı

Codex Security, büyük veri kümeleri üzerinde çalışarak güvenlik açıklarını analiz edebiliyor ve bu açıkları gidermek için doğru yamaları (patch) üretebiliyor. Böylece yazılım ekipleri, manuel olarak yapılan güvenlik incelemeleri yerine daha çok geliştirme süreçlerine odaklanabiliyor.
Proje Aardvark'tan ticari ürüne dönüşüm
Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Codex Security'nin teknik temelini, OpenAI'ın geçen yıl kapalı testlerde kullandığı Aardvark projesi oluşturuyor. GPT-5 modelinin gücünden yararlanan bu sistem, başlangıçta yalnızca deneysel bir güvenlik araştırma aracıydı.
Yeni ürünle birlikte bu teknoloji ticari bir çözüme dönüştürüldü. Codex Security, yazılım depolarını tarayabiliyor ve kullanıcı geri bildirimlerinden öğrenerek algoritmalarını sürekli geliştirebiliyor. Bu sayede sistem, zamanla daha doğru güvenlik tespitleri ve yamalar üretebilecek.
Siber güvenlikte yeni rekabet
OpenAI'ın yeni ürünü, siber güvenlik sektöründeki geleneksel şirketler üzerindeki rekabet baskısını da artırıyor. Özellikle yapay zekâ ile otomatik güvenlik çözümlerine yönelen yeni trend, sektörde dengeleri değiştirmeye başladı. Nitekim Anthropic'in kısa süre önce tanıttığı Claude Code Security aracının ardından Crowdstrike ve Cloudflare hisselerinde yaklaşık %8'lik düşüş yaşanmıştı.
Codex Security'ye erişim, önümüzdeki günlerde araştırma önizlemesi (research preview) kapsamında açılacak. Araç ilk etapta ChatGPT Enterprise ve Business kullanan kurumsal müşteriler ile eğitim kurumları için sunulacak. OpenAI ayrıca kuruluşların sistemi maliyet olmadan test edebilmesi için 1 aylık ücretsiz deneme süresi de sağlayacak.
