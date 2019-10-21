iPhone fotoğraflarını ücretsiz olarak tam kalitede yedekleyen Google Fotoğraflar hatası düzeltiliyor

Google’ın Fotoğraflar uygulamasında yer alan ve iPhone kullanıcılarının fotoğraflarını hiçbir ücretli paket geçişi gerektirmeden tam kalitede buluta yükleyen bir hata, yakında düzeltilecek. Android Police’e verilen bir demeçte Google tarafından bir hata olarak kabul edilen durum, Google Drive depolama alanı işgal etmeden tam kalite fotoğrafları sunuculara aktarıyordu. Bu durumu Android’de ya da başka işletim sistemlerinde kullanmak, Drive alanını işgal ediyor ve kotanız dolduğunda ücretli bir paket alınması gerekiyor.

Açıklanana göre, Apple’ın fotoğrafları kaydettiği HEIC dosya formatı, Google’ın sıkıştırılmış JPEG formatından daha verimli olduğu için uygulama direkt olarak bu formatı modifiye etmeden sunucuya gönderiyordu. Google’ın diğer uygulamaya geçip bunlar JPEG dosyalarına dönüştürmesi, hem depolama alanı hem de işlem zamanı olarak bir nevi israf olacak.

Aynı durumu HEIC ya da HEIF desteği olan Samsung cihazlarda da uygulamak mümkün olsa da cihazın varsayılan seçeneği bu olmadığından kullanıcılar uzman olmadıkları sürece bu durumdan faydalanamıyor.

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Google’ın bu hataya henüz nasıl bir düzenleme göndereceği bilinmese de sonuç muhtemelen iOS kullanıcılarının hoşuna gitmeyecektir.

https://www.reddit.com/r/apple/comments/dio8w4/til_because_iphones_shoot_photos_in_heic_format/