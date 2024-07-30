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    Anlık Bildirim

    Google Fotoğraflar’ın sevilen özelliği artık çok daha işlevsel olacak

    Android kullanıcılarının popüler uygulamalarından biri olan Google Fotoğraflar, ilgi çeken özelliklerini geliştirmeye ve kullanıcıları için daha pratik hale getirmeye devam ediyor.

    Google Fotoğraflar’ın sevilen özelliği artık daha işlevsel Tam Boyutta Gör

    Google Fotoğraflar, Android kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar fotoğraf kütüphanelerinde belirli kişileri daha kolay bir şekilde gizleyebilecek. Son yapılan APK analizinde ortaya çıkan bu yenilik, fotoğraf ve videolardan istenmeyen yüzleri anılar sekmesinden gizlemeyi mümkün kılacak.

    "Anılardan Yüz Gizle" olarak adlandırılan bu yeni özellik, kullanıcıların fotoğraf kütüphanelerindeki belirli kişilerin görüntülerini daha az görmelerini veya tamamen gizlemelerini sağlayacak. Önceden mevcut olan bu işlev, yeni güncellemeyle birlikte çok daha kullanıcı dostu bir hale getiriliyor.

    Kullanıcılar, herhangi bir fotoğrafın üzerine gelip yukarı kaydırarak detaylarını görebilecek ve yüzlerin yer aldığı bölümdeki üç nokta menüsünden "Anılardan Yüz Gizle" seçeneğini seçebilecekler. Böylece, belirli yüzleri daha az görme veya tamamen gizleme seçeneklerine sahip olacaklar.

    Bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. APK analizlerinde keşfedilen özellikler genellikle test aşamasında olduğu için, halka açık sürümlere ne zaman entegre edileceği belirsiz. Ancak Google Fotoğraflar kullanıcıları, bu tür yeniliklerin uygulamaya eklenmesiyle birlikte daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayacak. Uygulamanın sıklıkla güncellendiği göz önüne alındığında, kullanıcıların bu tür yeni özelliklere hazırlıklı olması ve uygulamayı güncel tutmaları önemli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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