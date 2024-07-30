Google Fotoğraflar’ın sevilen özelliği artık çok daha işlevsel olacak

Google Fotoğraflar, Android kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar fotoğraf kütüphanelerinde belirli kişileri daha kolay bir şekilde gizleyebilecek. Son yapılan APK analizinde ortaya çıkan bu yenilik, fotoğraf ve videolardan istenmeyen yüzleri anılar sekmesinden gizlemeyi mümkün kılacak.
"Anılardan Yüz Gizle" olarak adlandırılan bu yeni özellik, kullanıcıların fotoğraf kütüphanelerindeki belirli kişilerin görüntülerini daha az görmelerini veya tamamen gizlemelerini sağlayacak. Önceden mevcut olan bu işlev, yeni güncellemeyle birlikte çok daha kullanıcı dostu bir hale getiriliyor.
Kullanıcılar, herhangi bir fotoğrafın üzerine gelip yukarı kaydırarak detaylarını görebilecek ve yüzlerin yer aldığı bölümdeki üç nokta menüsünden "Anılardan Yüz Gizle" seçeneğini seçebilecekler. Böylece, belirli yüzleri daha az görme veya tamamen gizleme seçeneklerine sahip olacaklar.
Bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. APK analizlerinde keşfedilen özellikler genellikle test aşamasında olduğu için, halka açık sürümlere ne zaman entegre edileceği belirsiz. Ancak Google Fotoğraflar kullanıcıları, bu tür yeniliklerin uygulamaya eklenmesiyle birlikte daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayacak. Uygulamanın sıklıkla güncellendiği göz önüne alındığında, kullanıcıların bu tür yeni özelliklere hazırlıklı olması ve uygulamayı güncel tutmaları önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.