Google Fotoğraflar’ın sevilen özelliği artık çok daha işlevsel olacak

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Google Fotoğraflar, Android kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar fotoğraf kütüphanelerinde belirli kişileri daha kolay bir şekilde gizleyebilecek. Son yapılan APK analizinde ortaya çıkan bu yenilik, fotoğraf ve videolardan istenmeyen yüzleri anılar sekmesinden gizlemeyi mümkün kılacak.

"Anılardan Yüz Gizle" olarak adlandırılan bu yeni özellik, kullanıcıların fotoğraf kütüphanelerindeki belirli kişilerin görüntülerini daha az görmelerini veya tamamen gizlemelerini sağlayacak. Önceden mevcut olan bu işlev, yeni güncellemeyle birlikte çok daha kullanıcı dostu bir hale getiriliyor.

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Kullanıcılar, herhangi bir fotoğrafın üzerine gelip yukarı kaydırarak detaylarını görebilecek ve yüzlerin yer aldığı bölümdeki üç nokta menüsünden "Anılardan Yüz Gizle" seçeneğini seçebilecekler. Böylece, belirli yüzleri daha az görme veya tamamen gizleme seçeneklerine sahip olacaklar.

Bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. APK analizlerinde keşfedilen özellikler genellikle test aşamasında olduğu için, halka açık sürümlere ne zaman entegre edileceği belirsiz. Ancak Google Fotoğraflar kullanıcıları, bu tür yeniliklerin uygulamaya eklenmesiyle birlikte daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayacak. Uygulamanın sıklıkla güncellendiği göz önüne alındığında, kullanıcıların bu tür yeni özelliklere hazırlıklı olması ve uygulamayı güncel tutmaları önemli.

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