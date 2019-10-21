NASA’nın başkanına göre Mars'taki ilk insan bir kadın olabilir

NASA’nın öncelikli olarak uydumuz Ay’a ve akabinde Mars’a insanlı görevler düzenleme gayretinde olduğu bilinen bir gerçek. Uzay kurumunun Artemis görevi kapsamında 2024 yılında Ay’a düzenleyeceği görev ve devamındaki faaliyetler için kadın astronotların da uzaya gönderileceği biliniyor.

Uzay tarihinde bir ilk olan ve 18 Ekim tarihinde sadece kadın astronotlardan oluşan ekibin gerçekleştirdiği uzay yürüyüşü kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan NASA’nın başkanı Jim Bridenstine, “Mars’a gidecek ilk insanın bir kadın olma ihtimali bir hayli yüksek.” demiş.

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Artemis göreviyle Ay’a tekrar inecek insanlar arasında da bir kadın astronotun bulunacağı bilgisinin üzerine yapılan bu açıklama, genellikle erkeklerin hakimiyet kurduğu uzay görevlerinde artık kadınların da söz sahibi olduğunu görmek açısından önemli.

Henüz bir aday yok!

Yönetici yapmış olduğu açıklamanın devamında, “Eğer 11 yaşındaki kızım istediklerini elde edebilirse, uzak olmayan bir gelecekte Mars’ta bir kadın görebiliriz.” ifadelerini kullanmış. Bridenstine, verdiği örnek kapsamında yaptığı açıklamada ise bahsi geçen yaş grubunun Mars adayı olabilmesi için eğitim alabilecek yaşta maalesef olmadığını da belirtmeyi unutmamış.

2024 yılında Ay’a inmesi beklenen kadın astronotun da bu kapsamda, tecrübe sahibi astronotların bulunduğu havuzdan seçileceği tahmin ediliyor. NASA ise kadın astronot adayı ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

https://www.space.com/1st-human-on-mars-woman.html