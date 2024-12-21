Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği ile fotoğraf yönetimi artık daha kolay

- Google Fotoğraflar'a gelen albüm görüntüleme özelliği ile fotoğraf yönetimi artık daha kullanıcı dostu
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Google Fotoğraflar'a gelen albüm görüntüleme özelliği ile fotoğraf yönetimi artık daha kullanıcı dostu
Yeni özelliğe erişmek için kullanıcılar, görüntü veya video üzerinde yukarı kaydırma hareketi yapmalı veya sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunmalı. Bu işlemlerden sonra karşılarına çıkan bilgi sayfasında, fotoğraf efektlerinin hemen üzerinde yeni bir Albümler kısmı görüntülenecek. Bu sekmeden fotoğrafın yer aldığı albüm veya albümleri görüntüleyebilirsiniz. Ancak sistem, bir medyanın birden fazla albümde yer alması durumunda en son eklenen üç albümü otomatik olarak gösteriyor. Diğer albümlere erişim için ise uygulama, Daha Fazlasını Göster seçeneği sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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