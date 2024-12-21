Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği ile fotoğraf yönetimi artık daha kolay

Tam Boyutta Gör Google Fotoğraflar uygulaması, Android kullanıcılarına beklenen albüm görüntüleme özelliğini sunarak medya yönetimini daha kolay hale getiriyor. Google Fotoğraflar 7.11 sürümüyle birlikte kullanıma sunulan yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık bir fotoğraf veya videonun hangi albümlerde yer aldığını doğrudan medyanın bilgi ekranında görebilecek.

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Google Fotoğraflar'a gelen albüm görüntüleme özelliği ile fotoğraf yönetimi artık daha kullanıcı dostu

Yeni özelliğe erişmek için kullanıcılar, görüntü veya video üzerinde yukarı kaydırma hareketi yapmalı veya sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunmalı. Bu işlemlerden sonra karşılarına çıkan bilgi sayfasında, fotoğraf efektlerinin hemen üzerinde yeni bir Albümler kısmı görüntülenecek. Bu sekmeden fotoğrafın yer aldığı albüm veya albümleri görüntüleyebilirsiniz. Ancak sistem, bir medyanın birden fazla albümde yer alması durumunda en son eklenen üç albümü otomatik olarak gösteriyor. Diğer albümlere erişim için ise uygulama, Daha Fazlasını Göster seçeneği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek bu güncelleme, web versiyonunda uzun süredir var olan bir özelliği nihayet mobil platforma taşıyor. Albüm yönetimi konusunda da kapsamlı seçenekler sunan yeni özellik sayesinde, albüm adını düzenleme, albüme yeni fotoğraflar ekleme ve paylaşım yapma gibi işlemler tek dokunuşla gerçekleştirilebiliyor. Bu güncellemenin bir dezavantajı ise Favoriler klasörünün bu özellikten yararlanamaması. Bunun nedeni ise Favoriler'in gerçek bir albümden ziyade bir etiket sistemi olarak çalışması.

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