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    Anlık Bildirim

    Google Fotoğraflar'a yeni gruplandırma özellikleri geldi

    Google, Fotoğraflar uygulamasına yeni özellikle eklemeye devam ediyor. Şirket uygulamaya benzer fotoğrafları gruplandırma ve etkinlikler için hatırlatıcı oluşturma özellikleri ekledi.
    Google Fotoğraflar'a yeni gruplandırma özellikleri geldi Tam Boyutta Gör
    Google, Fotoğraflar uygulamasına yeni özellikle eklemeye devam ediyor. Şirket uygulamaya benzer fotoğrafları gruplandırma ve etkinlikler için hatırlatıcı oluşturma özellikleri ekledi.

    Fotoğraf Yığınları (Photo Stacks) olarak adlandırılan ilk özellik, benzer fotoğrafları bir araya toplayarak tek parça halinde görmeyi sağlıyor. Yazılım otomatik olarak en iyi fotoğrafı seçerek galeride o fotoğrafı grubun kapak fotoğrafı olarak gösteriyor. Tabi başka fotoğrafı seçmek ya da özelliği kapatmak da mümkün.

    İkinci özellik ile ise fotoğraftaki bilgilerden takvimde etkinlik oluşturabilmek mümkün hale geliyor. Bir bilet veya ilan fotoğrafından yazılar alınarak etkinlik veya hatırlatıcı oluşturulabilecek.

    Son özellikte ise uygulama, fotoğrafı çekilen dökümanları analiz ederek gruplara ayırabilecek. Böylelikle galeride fotoğraflar, "etkinlik bilgileri", "kimlik", "makbuzlar" gibi kategoriler altında gruplanarak daha derli toplu hale gelecek.

    Google Fotoğraflar'a yeni gruplandırma özellikleri geldi Tam Boyutta Gör
    Google yeni özelliklere sahip Fotoğraflar uygulamasının Play Store'dan indirilmeye hazır olduğunu söyledi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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