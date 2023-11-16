Google Fotoğraflar'a yeni gruplandırma özellikleri geldi

Tam Boyutta Gör Google, Fotoğraflar uygulamasına yeni özellikle eklemeye devam ediyor. Şirket uygulamaya benzer fotoğrafları gruplandırma ve etkinlikler için hatırlatıcı oluşturma özellikleri ekledi.

Fotoğraf Yığınları (Photo Stacks) olarak adlandırılan ilk özellik, benzer fotoğrafları bir araya toplayarak tek parça halinde görmeyi sağlıyor. Yazılım otomatik olarak en iyi fotoğrafı seçerek galeride o fotoğrafı grubun kapak fotoğrafı olarak gösteriyor. Tabi başka fotoğrafı seçmek ya da özelliği kapatmak da mümkün.

İkinci özellik ile ise fotoğraftaki bilgilerden takvimde etkinlik oluşturabilmek mümkün hale geliyor. Bir bilet veya ilan fotoğrafından yazılar alınarak etkinlik veya hatırlatıcı oluşturulabilecek.

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Son özellikte ise uygulama, fotoğrafı çekilen dökümanları analiz ederek gruplara ayırabilecek. Böylelikle galeride fotoğraflar, "etkinlik bilgileri", "kimlik", "makbuzlar" gibi kategoriler altında gruplanarak daha derli toplu hale gelecek.

Tam Boyutta Gör Google yeni özelliklere sahip Fotoğraflar uygulamasının Play Store'dan indirilmeye hazır olduğunu söyledi.

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