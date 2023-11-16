Google Fotoğraflar'a yeni gruplandırma özellikleri geldi

Fotoğraf Yığınları (Photo Stacks) olarak adlandırılan ilk özellik, benzer fotoğrafları bir araya toplayarak tek parça halinde görmeyi sağlıyor. Yazılım otomatik olarak en iyi fotoğrafı seçerek galeride o fotoğrafı grubun kapak fotoğrafı olarak gösteriyor. Tabi başka fotoğrafı seçmek ya da özelliği kapatmak da mümkün.
Son özellikte ise uygulama, fotoğrafı çekilen dökümanları analiz ederek gruplara ayırabilecek. Böylelikle galeride fotoğraflar, "etkinlik bilgileri", "kimlik", "makbuzlar" gibi kategoriler altında gruplanarak daha derli toplu hale gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.