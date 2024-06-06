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    Anlık Bildirim

    iPhone ve Apple Watch'un garanti şartları değişti: Kılcal çatlaklar garanti dışı

    iPhone ve Apple Watch ekranlarındaki ince çatlaklar garanti kapsamından çıkarıldı. Değişikliğe göre, kılcal çatlaklar için artık ödeme yapmak gerekiyor. İşte detaylar...
    iPhone kullanıcıları dikkat! Ekran çatlakları artık garanti dışı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone ve Apple Watch modellerinin garanti politikasında sürpriz bir değişikliğe gidiyor. Yeni politikaya göre, bu cihazların ekranlarında oluşan "tek ve ince ekran çatlakları" artık garanti kapsamına alınmayacak. Bu onarımlar artık kaza hasarı olarak değerlendirilecek ve kullanıcıların ödeme yapması gerekiyor.

    iPhone'daki kılcal çatlaklar garanti kapsamında sayılmayacak

    Apple, onarım ve garanti şartlarında yapılan değişikliğin nedenini açıklamadı. Ancak bu tarz çizikler, daha öncesinde cihazda çatlamaya neden olacak bir darbe olmadığı takdirde garanti kapsamına alınıyordu. Tabi ki bu yine de mağazaların inisiyatifine bırakılmıştı ancak yeni yapılan güncellemeyle bu yetki de ortadan kalkmış oldu. 

    Apple Store'lara ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarına dağıtılan güncellemede, tek bir kılcal çatlağın "kazara hasar talebi" olarak işleme alınacağı belirtiliyor.

    Dolayısıyla iPhone kullanıcılarının istemsiz oluşan ince çizikler için artık ücret ödemeleri gerekecek. Şu an itibariyle bu değişiklik yalnızca iPhone ve Apple Watch cihazları için geçerli. Apple, iPad ve Mac için tek kılcal çatlak onarımlarını hala garanti kapsamında karşılamaya devam ediyor. Ancak bu modeller özelinde, ücretsiz onarım seçeneğinin ne kadar süreyle tutulacağı belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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