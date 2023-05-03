Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone'ların ortalama satış fiyatında rekor: 1.000 dolara dayandı

    Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, iPhone’ların ortalama satış fiyatında yeni bir rekora ulaştı. CIRP tarafından paylaşılan veriler 1.000 dolara yaklaşıldığını gösteriyor.
    Oy Ver
    iPhone'ların ortalama satış fiyatında rekor: 1.000 dolara dayandı Tam Boyutta Gör
    CIRP tarafından yayınlanan yeni bir rapor, iPhone'ların ortalama satış fiyatının 2023'ün ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

    Paylaşılan veriler 2023'ün birinci çeyreğinde Cupertinolu şirketin akıllı telefonları için ödenen ortalama fiyatın 988 dolara yükselerek önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

    iPhone'ların ortalama satış fiyatında rekor: 1.000 dolara dayandı Tam Boyutta Gör

    iPhone 14 Pro ve Pro Max trendi ateşledi

    Hazırlanan grafikte trendin nasıl istikrarlı bir şekilde yükseldiği, Mart 2022'de 882 dolara çıkan ortalama fiyatın Mart 2023'te tavan yaptığı görülebiliyor.

    iPhone'ların ortalama satış fiyatında rekor: 1.000 dolara dayandı Tam Boyutta Gör

    Bu trendi tetikleyen en önemli faktör iPhone 14 Pro ve Pro Max'in popülaritesiydi. CIRP ayrıca giderek daha fazla insanın yüksek depolama alanına sahip iPhone'ları tercih ettiğini ve mini modelinin iptalinin 14 ve 14 Plus satışlarını artırdığını belirtti.

    Akıllı telefon pazarının sürekli olarak gerilediği bir dönemde Apple, ortalama satış fiyatlarını yükselterek kendini kurtarmayı başarmış görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    50 cc motor limitör iptali zararları gainer mı protein tozu mu hasta olmak için karışımlar check engine toyota corolla asus x550v özellikleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız