iPhone'ların ortalama satış fiyatında rekor: 1.000 dolara dayandı

Paylaşılan veriler 2023'ün birinci çeyreğinde Cupertinolu şirketin akıllı telefonları için ödenen ortalama fiyatın 988 dolara yükselerek önemli ölçüde arttığını gösteriyor.
iPhone 14 Pro ve Pro Max trendi ateşledi
Hazırlanan grafikte trendin nasıl istikrarlı bir şekilde yükseldiği, Mart 2022'de 882 dolara çıkan ortalama fiyatın Mart 2023'te tavan yaptığı görülebiliyor.
Bu trendi tetikleyen en önemli faktör iPhone 14 Pro ve Pro Max'in popülaritesiydi. CIRP ayrıca giderek daha fazla insanın yüksek depolama alanına sahip iPhone'ları tercih ettiğini ve mini modelinin iptalinin 14 ve 14 Plus satışlarını artırdığını belirtti.
Akıllı telefon pazarının sürekli olarak gerilediği bir dönemde Apple, ortalama satış fiyatlarını yükselterek kendini kurtarmayı başarmış görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah