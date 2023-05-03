iPhone'ların ortalama satış fiyatında rekor: 1.000 dolara dayandı

Tam Boyutta Gör CIRP tarafından yayınlanan yeni bir rapor, iPhone'ların ortalama satış fiyatının 2023'ün ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

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Paylaşılan veriler 2023'ün birinci çeyreğinde Cupertinolu şirketin akıllı telefonları için ödenen ortalama fiyatın 988 dolara yükselerek önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

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iPhone 14 Pro ve Pro Max trendi ateşledi

Hazırlanan grafikte trendin nasıl istikrarlı bir şekilde yükseldiği, Mart 2022'de 882 dolara çıkan ortalama fiyatın Mart 2023'te tavan yaptığı görülebiliyor.

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Bu trendi tetikleyen en önemli faktör iPhone 14 Pro ve Pro Max'in popülaritesiydi. CIRP ayrıca giderek daha fazla insanın yüksek depolama alanına sahip iPhone'ları tercih ettiğini ve mini modelinin iptalinin 14 ve 14 Plus satışlarını artırdığını belirtti.

Akıllı telefon pazarının sürekli olarak gerilediği bir dönemde Apple, ortalama satış fiyatlarını yükselterek kendini kurtarmayı başarmış görünüyor.

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