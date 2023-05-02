ABD polisi araba hırsızlığını önlemek için ücretsiz Apple AirTag dağıtıyor

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ABD'nin en büyük polis teşkilatlarından biri olan NYPD (New York Şehri Polis Departmanı), araç hırsızlıklarına karşı başlattığı önlemler kapsamında sürücülere 500 adet ücretsiz Apple AirTag takip cihazı dağıtılacağını duyurdu.

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Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen New York Belediye Başkanı Eric Adams, hırsızlık olaylarındaki artışı "Kia Boyz" olarak bilinen viral TikTok videolarına bağladı. Yayınlanan videolarda Kia ve Hyundai'lardaki güvenlik açıklarından yararlanarak araçların nasıl anahtarsız şekilde çalıştırılabileceği gösteriliyordu.

Söz konusu markalar daha sonra güvenlik açığını kapatmak için yazılım güncellemeleri yayınlamış olsalar bile bu istisnasız tüm sürücülerin gerekli yamayı yüklediği anlamına gelmiyor. New York Belediye Başkanı Adams, "Şu anda yaşananlar doğrudan sosyal medyadaki içerikle ilgili" dedi.

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Araba hırsızlığı tavan yaptı

NYPD'ye göre, 2023 yılının başından bu yana şehrin sokaklarından 966 Kia ve Hyundai araç çalındı. Bu geçen yılın tamamında çalınan 819 araca kıyasla büyük bir artış demek. Kolluk kuvvetleri, AirTag takip cihazlarının ücretsiz olarak dağıtılacağı bir kampanya ile vatandaşlara kendi araçlarını korumak için modern teknolojiyi kullanmayı öğretmeyi amaçlıyor.

Apple AirTag'in kayıp eşyaların yerini tespit etmek için kullanıldığını belirtelim. Takip cihazı insanların çalınan arabalarının coğrafi konumunu bulmalarına da yardımcı oluyor. Samsung ve Huawei gibi şirketlerin de benzer görevi yapan takip cihazları mevcut.

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ABD polisi sürücülere ücretsiz Apple AirTag dağıtıyor