Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD polisi araba hırsızlığını önlemek için ücretsiz Apple AirTag dağıtıyor

    NYPD artan araba hırsızlıkları nedeniyle sürücülere 500 adet ücretsiz AirTag takip cihazı dağıtılacağını açıkladı. TikTok'ta viral olan bir video yüzünden şehirde araba hırsızlığı tavan yapmış durumda
    1

    ABD polisi sürücülere ücretsiz Apple AirTag dağıtıyor Tam Boyutta Gör

    ABD'nin en büyük polis teşkilatlarından biri olan NYPD (New York Şehri Polis Departmanı), araç hırsızlıklarına karşı başlattığı önlemler kapsamında sürücülere 500 adet ücretsiz Apple AirTag takip cihazı dağıtılacağını duyurdu.

    Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen New York Belediye Başkanı Eric Adams, hırsızlık olaylarındaki artışı "Kia Boyz" olarak bilinen viral TikTok videolarına bağladı. Yayınlanan videolarda Kia ve Hyundai'lardaki güvenlik açıklarından yararlanarak araçların nasıl anahtarsız şekilde çalıştırılabileceği gösteriliyordu.

    Söz konusu markalar daha sonra güvenlik açığını kapatmak için yazılım güncellemeleri yayınlamış olsalar bile bu istisnasız tüm sürücülerin gerekli yamayı yüklediği anlamına gelmiyor. New York Belediye Başkanı Adams, "Şu anda yaşananlar doğrudan sosyal medyadaki içerikle ilgili" dedi.

    ABD polisi sürücülere ücretsiz Apple AirTag dağıtıyor Tam Boyutta Gör

    Araba hırsızlığı tavan yaptı

    NYPD'ye göre, 2023 yılının başından bu yana şehrin sokaklarından 966 Kia ve Hyundai araç çalındı. Bu geçen yılın tamamında çalınan 819 araca kıyasla büyük bir artış demek. Kolluk kuvvetleri, AirTag takip cihazlarının ücretsiz olarak dağıtılacağı bir kampanya ile vatandaşlara kendi araçlarını korumak için modern teknolojiyi kullanmayı öğretmeyi amaçlıyor.

    Apple AirTag'in kayıp eşyaların yerini tespit etmek için kullanıldığını belirtelim. Takip cihazı insanların çalınan arabalarının coğrafi konumunu bulmalarına da yardımcı oluyor. Samsung ve Huawei gibi şirketlerin de benzer görevi yapan takip cihazları mevcut.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik buzdolabı modeli nerede yazar instagram story kalitesi düşüyor android çamaşır makinesi su alırken ses çıkarıyor doğalgaz sobası çok yakar mı 3 günde bir büyük tuvalete çıkmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız