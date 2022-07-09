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    iPhone kilit modu benzeri ultra güvenlik özelliği Samsung Galaxy telefonlara geliyor

    Apple, kullanıcıları siber saldırılara karşı korumak için tüm cihazlarına kilit modu özelliğini getirmişti. Samsung'un da benzer bir ultra güvenlik özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
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    samsung iphone kilit modu

    Apple, kullanıcılarını siber saldırılara karşı korumak için yeni güncellemeyle iPhone, iPad ve Mac’lere kilit modu özelliğini getirmişti. Samsung da benzer bir özelliği getirmek için çalışmalara başladı.

    Microsoft ve Google ile iş birliği

    Samsung da siber saldırılara karşı Galaxy cihazların güvenliğini artırmak için çalışmalara başladı ve bunu Microsoft ve Google ile birlikte gerçekleştirecek.

    Galaxy cihazlar, bildiğiniz üzere Samsung Knox ve Secure Folder (Güvenli Klasör) gibi katmanlarla korunuyor. Knox, PIN ve parolalar gibi hassas kullanıcı bilgilerini içeren bir donanım kasası. Ayrıca güvenli WiFi ve DNS sunuyor ve varsayılan olarak güvenilir domain kullanıyor. Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Güvenlik Başkanı Dr. Seungwon Shin, bu özellik sayesinde olası kimlik avı saldırılarını önlediklerini söylüyor.

    Shin ayrıca tespit edilen çok sayıda siber saldırı ve Kovid-19’dan bu yana artan bankacılık truva atı sayısına da değinerek: “Kullanıcıların onayı olmadan verileri toplayamayız ancak telefonlarımızda bulunan temel özellikleri kullandıkları sürece örneğin güvenilir sağlayıcılardan güvenli DNS domain kullandıkları sürece herhangi bir kimlik avı saldırısını engelleyebiliriz.” diyor.

    Ancak daha karmaşık casus yazılımlar kullanıcının herhangi bir işlem gerçekleştirmesini gerektirmeden cihazlara girebiliyor. Apple, kısa süre önce bu tür saldırıları önlemek için kilit modunu duyurdu ve şimdi Samsung, bu tür siber saldırıları engellemek adın önlemler geliştirmek için Google ve Microsoft ile yakın iş birliği içerisinde.

    Samsung’un Apple’ın kilitleme moduna benzer bir özellik üzerinde çalışıp çalışmadığı tam olarak belli değil. Ancak şirket en yeni FIDO teknolojilerini cihazlarına mümkün olduğunca çabuk getirmek istiyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 13 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 14 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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