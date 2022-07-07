iOS 16 ile gelecek ultra güvenlik özelliği duyuruldu: iPhone kilit modu (lockdown mode)

Apple, geçen sonbaharda Pegasus casus yazılım yaratıcısı NSO Group’a dava açmış ve siber gözetim araştırması ve savunuculuğu yapan kuruluşlara 10 milyon doların üzerine bağış yapacağını duyurmuştu. Şimdi gelişmiş casus yazılımlarla mücadelede bir sonraki adımı atan Apple, hedeflenen siber saldırılara karşı korunmaya yardımcı iPad ve Mac’e de gelen iPhone kilit modu (lockdown mode) adında yepyeni ultra güvenlik özelliğini duyurdu.

Yeni iOS 16 özelliği: iPhone kilit modu

Apple, tercihe bağlı iPhone kilit modunun türünün ilk özelliği olduğunu ve ileri düzeyde güvenlik sağlayacağını söylüyor. Pegasus saldırısı gibi ulus devlet destekli paralı asker casus yazılımları gibi son derece karmaşık tehditlerle özel olarak hedef alınan çok küçük bir kullanıcı bölümü için tasarlanmış.

iPhone, iPad ve Mac’te kilit modu açıldığında, cihaz işlevselliği olası açıkların saldırı yüzeyini büyük ölçüde azaltmak ve savunmayı güçlendirmek için sınırlandırılıyor. Apple, bu sonbaharda iOS 16 final sürümü yayınlandığında tüm kullanıcılara açılacak kilit modunda alınan güvenlik önlemlerini şu şekilde açıkladı:

Mesajlar: Fotoğraflar dışındaki çoğu mesaj eki türü engellenir. Bağlantı önizlemeleri devre dışı bırakılır.

Webde gezinme: JIT Javascript derlemesi gibi belli karmaşık web teknolojileri kullanıcı güvenilir bir siteyi kilit modundan çıkarmadığı sürece devre dışı bırakılır.

Apple servisleri: Kullanıcı daha önce birine arama veya istek göndermemişse FaceTime aramaları da dahil gelen davetler ve servis istekleri engellenir.

FaceTime: Daha önce aramadığınız kişilerden gelen FaceTime aramaları engellenir.

Paylaşılan albümler: Fotoğraflar uygulamasından paylaşılan albümler kaldırılır ve yeni paylaşılan albüm davetleri engellenir.

iPhone kilitlendiğinde bilgisayar veya aksesuarlarla olan kablolu bağlantılar engellenir.

Kilit modu açıkken yapılandırma profilleri yüklenemez ve cihaz mobil cihaz yönetimine kaydolamaz.

iPhone kilit modu nasıl açılır?

iOS 16 yüklü iPhone’da Ayarlar’ı, macOS Ventura yüklü Mac bilgisayarda Sistem Tercihleri’ni açın. Gizlilik ve Güvenlik’i seçin. Altta kilit moduna dokunun. Kilit modu hakkında detaylı bilgi edinebilir veya kilit modunu açabilirsiniz. Cihazı yeniden başlatın.

iPhone kilit modunu geçenlere büyük ödül!

Apple, araştırmacılardan ve güvenlik topluluğundaki diğer kişilerden iş birliği ve geri bildirim istiyor. Şirket, bunun için kilit modunu atlatmayı başaranları ödüllendirmek ve özelliği güçlendirmeye yardımcı olması için Apple Güvenlik Ödülü Programı’nda yeni bir kategori oluşturdu. Özellikle nitelikli kilit modu keşifleri için ödül iki katına (2 milyon dolara kadar) çıkarılacak. Apple, bunun sektördeki en yüksek maksimum ödül ödemesi olduğunu söylüyor.

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iOS 16 özelliği olan iPhone kilit modu nedir, nasıl açılır?