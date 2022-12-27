iPhone sahipleri için AirPods zorunlu mu? Diğer markalar ne kadar verimli?

Bu videomuzda iPhone sahipleri için AirPods kulaklıkların ne kadar gerekli olduğunu tartıştık. Eğer bir iPhone sahibiyseniz diğer marka kulaklıklar yakın bir deneyim sunabiliyor mu?

Apple'ın cep telefonu dışında diğer ürünleriyle birlikte günümüzde de sürekli konuştuğumuz ekosistem çok önemli bir hale geldi. Bu ekosistem içerisinde de hayatımızın artık vazgeçilmezlerinden biri olan kulaklıklar da çok öneli bir konumda. Biz de bu videomuzda iPhone sahipleri için yüksek ücretine rağmen AirPods almak ne kadar mantıklı, diğer marka kulaklıklar yeterince kaliteli bir deneyim sunabiliyor mu konusu üzerine sohbet ettik.

Peki sizlerin düşüncesi ne iPhone sahipleri için aradaki fiyat farkı AirPods için değer mi, siz hangi kulaklığı kullanıyorsunuz yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

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