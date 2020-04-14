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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower için fiyat ve tarih belli oldu

    Apple'ın yılan hikayesine dönen kablosuz şarj cihazı AirPower, bu yılın sonlarında satışa çıkabilir. Gülünç derecede yüksek bir fiyatla gelmesi beklenen AirPower, iPhone X işlemcisiyle gelecek.
    1 sa. (Son Güncelleme: 47 dk.)
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower için fiyat ve tarih belli oldu
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    iPhone X'e güç veren A11 Bionic çip setiyle hayat bulan AirPower, bu yılın sonlarında son derece gülünç bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkabilir. Teknoloji analisti Jon Prosser'in aktardıklarına göre; ısınma sorunlarının üstesinden gelebilmek için kullanılan A11 Bionic yongası, pahalıya patlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple Haritalar, Koronavirüs testi yapılan merkezlerin yerini gösterecek"

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    AirPower fiyatı ve çıkış tarihi

    Jon Prosser; AirPower'ın çıkış tarihi için 2020'nin son çeyreği ile 2021'in ilk çeyreğine işaret ederken, fiyat beklentisiyle de dudakları uçuklattı. Öyle ki isabetli analistin AirPower fiyatı için tahmini 250 $ şeklinde. 

    Peki iPhone X'deki bileşen maliyetleri incelendiğinde 52$ fiyat etiketine sahip olduğu görülen A11 Bionic çipinin AirPower'da ne işi var?

    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower için fiyat ve tarih belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    AirPower, iPhone X işlemcisiyle küllerinden doğacak

    Aynı anda iPhone, Apple Watch ve AirPods'u şarj edebilecek şekilde tasarlanan AirPower, elektrik akımını doğru bir şekilde bu cihazlara dağıtabilmek için A10 Fusion yongasından destek alıyordu. Ancak teknoloji analisti Jon Prosser, AirPower'ın daha iyi bir dinamik enerji ve ısı kontrolü için iPhone X'e güç veren A11 Bionic çipine terfi edeceğini bildirdi. 

    Aslına bakarsanız AirPower'da yaşanan tüm bu sorunlar, Apple Watch'un ince ayarlı özel bir şarj teknolojisinden istifade ediyor olmasından kaynaklanıyor. Zira Apple Watch'u şarj etmek için Qi kablosuz şarj teknolojisine kıyasla daha fazla enerji gerekiyor. Haliyle saat AirPower'ın üzerinde şarj olurken, mindere diğer cihazların da yerleştirilmesi durumunda tüm şarj matı aşırı ısınıyor. Bu da yangın ve hatta patlamalara kadar giden olumsuz sonuçlara sebebiyet verebiliyor. 

    Apple'ın A11 Bionic çipiyle birlikte bu sorunların üstesinden geldiği ifade ediliyor. Öyle ki şirketin evden çalışan mühendislerine gönderdiği yeni AirPower prototipi, A11 Bionic yongası sayesinde elektrik akımını belirli bobin bölgelerine yönlendiriyor ve daha fazla enerji aktarımında bulunmadan önce, sıcaklıkların ideal derecelere düşmesini bekliyor. Bu sayede aşırı ısınma sorununun da önüne geçiliyor.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1249752121551003648 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    wert1903 (TANER KARACA) 3 dk.
    sen 25 yıldır bi kablosuz şarj aleti yapama, sonra içine işlemciler bişeler koyduk ayağına 250 dolara sat. elmacı güzellerini yolmaya alıştılar tabi
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    interwap (Volkan ) 55 dk.
    Bir telefon parasına telefonu ve diğer akıllı cihazları şarj etmek için şarj pedi.
    Bu yongayı kullandıysa vardır bir niyeti.
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 1 sa.
    İpad hariç apple ürünü kullanmıyorum ama apple kullanıcı deneyimi konusunda tartışmasız lider, muhtemelen farklı bir deneyim planlanıyor yoksa ne işi var işlemcinin şarj cihazında.
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