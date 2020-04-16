Yeni iPhone SE'nin batarya kapasitesi ve merak edilen diğer donanım özellikleri belli oldu

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Apple, her iPhone modelinde olduğu gibi yeni iPhone SE’nin de RAM ve batarya kapasitesini açıklamazken, Çinli telekomünikasyon şirketi China Telecom'un web sitesinde beliren teknik özellik listesi, Apple'ın iPhone SE'deki sır perdesini aşağı düşürdü.

Ortaya çıkan listeyle birlikte, yeni iPhone SE'nin en çok merak edilen donanım özellikleri netlik kazandı.

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Batarya iPhone 8'den, RAM ise iPhone 8 Plus'tan miras

China Telecom'un listesine göre; yeni iPhone SE'de 1821 mAh kapasiteli batarya ve 3 GB RAM yer alıyor. Ortaya çıkan bu bilgilerle birlikte, Apple'ın batarya için "iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü" açıklamasında bulunduğu yeni iPhone SE'nin en çok merak edilen özelliği de açığa çıkmış oldu.

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Yeni iPhone SE duvar kağıtlarını buradan indirin

Bu noktada yeni iPhone SE'nin iPhone 8 ile aynı bataryaya ev sahipliği yaptığını, bellek tarafında ise iPhone 8 Plus'ın mirasçısı olduğunu söyleyebiliriz.

18W hızlı şarj adaptörüyle(kutudan çıkan 5W) 30 dakikada %50’ye kadar hızlı şarj olabilen yeni iPhone SE'nin Apple tarafından paylaşılan batarya süreleri şu şekilde:

13 saate kadar video oynatma

8 saate kadar online video izleme

40 saate kadar da ses çalma süresi

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Ultra Geniş Bant (U1) Çipi bulunmuyor

Apple'ın iPhone 11 modelleriyle birlikte kullanmaya başladığı, uzamsal farkındalık sunan ve ultra geniş bant teknolojisini destekleyen U1 çipine yeni iPhone SE'de yer vermediğini de Cupertinolu teknoloji devinin iPhone SE teknik özellikler sayfasında U1 çipinin varlığından bahsetmemesiyle öğreniyoruz.

Eşyaları takip etmek veya bulmak amacıyla geliştirildiği iddia edilen Apple AirTag aksesuarının tanıtılmasıyla birlikte, U1 yongasının aktif bir şekilde kullanılmaya başlanacağı söyleniyor. Zira üzerinde AirTag izleyicisi bulunan eşyaların konumunun, yalnızca U1 yongalarına sahip cihazlar tarafından tespit edilebileceği düşünülüyor.

Bu çipin AirDrop deneyimini iyileştirdiği de iPhone 11 modellerinden biliniyor. Öyle ki içerisinde U1 çip bulunan iPhone’unuzu başka bir iPhone’a doğrulttuğunuzda, AirDrop o aygıta öncelik vererek dosyaları daha hızlı paylaşmanıza olanak tanıyor.

Yeni iPhone SE, ultra geniş bant çipine ev sahipliği yapmasa da iPhone 11 modellerinden de aşina olduğumuz en yeni bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Bunlar:

2x2 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit sınıfı LTE

2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi

Okuyucu modu özellikli NFC

Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar

http://surfing.tydevice.com/prodetail.do?pro_id=93860

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