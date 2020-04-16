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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni iPhone SE'nin batarya kapasitesi ve merak edilen diğer donanım özellikleri belli oldu

    Apple'ın batarya kapasitesini açıklamadığı yeni iPhone SE; Çin'de bir taşıyıcının web sitesinde belirdi. Böylelikle RAM ve batarya kapasitesi açığa çıkan iPhone SE'nin donanım özellikleri netleşti.
    1 sa. (Son Güncelleme: 53 dk.)
    1,2b
    50
    17
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni iPhone SE'nin batarya kapasitesi ve merak edilen diğer donanım özellikleri belli oldu
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    Apple, her iPhone modelinde olduğu gibi yeni iPhone SE’nin de RAM ve batarya kapasitesini açıklamazken, Çinli telekomünikasyon şirketi China Telecom'un web sitesinde beliren teknik özellik listesi, Apple'ın iPhone SE'deki sır perdesini aşağı düşürdü. 

    Ortaya çıkan listeyle birlikte, yeni iPhone SE'nin en çok merak edilen donanım özellikleri netlik kazandı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone SE duvar kağıtlarını buradan indirin "

    Batarya iPhone 8'den, RAM ise iPhone 8 Plus'tan miras

    China Telecom'un listesine göre; yeni iPhone SE'de 1821 mAh kapasiteli batarya ve 3 GB RAM yer alıyor. Ortaya çıkan bu bilgilerle birlikte, Apple'ın batarya için "iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü" açıklamasında bulunduğu yeni iPhone SE'nin en çok merak edilen özelliği de açığa çıkmış oldu. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni iPhone SE duvar kağıtlarını buradan indirin

    Bu noktada yeni iPhone SE'nin iPhone 8 ile aynı bataryaya ev sahipliği yaptığını, bellek tarafında ise iPhone 8 Plus'ın mirasçısı olduğunu söyleyebiliriz. 

    18W hızlı şarj adaptörüyle(kutudan çıkan 5W) 30 dakikada %50’ye kadar hızlı şarj olabilen yeni iPhone SE'nin Apple tarafından paylaşılan batarya süreleri şu şekilde:

    • 13 saate kadar video oynatma
    • 8 saate kadar online video izleme
    • 40 saate kadar da ses çalma süresi

    Yeni iPhone SE'nin batarya kapasitesi ve merak edilen diğer donanım özellikleri belli oldu
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    Ultra Geniş Bant (U1) Çipi bulunmuyor 

    Apple'ın iPhone 11 modelleriyle birlikte kullanmaya başladığı, uzamsal farkındalık sunan ve ultra geniş bant teknolojisini destekleyen U1 çipine yeni iPhone SE'de yer vermediğini de Cupertinolu teknoloji devinin iPhone SE teknik özellikler sayfasında U1 çipinin varlığından bahsetmemesiyle öğreniyoruz. 

    Eşyaları takip etmek veya bulmak amacıyla geliştirildiği iddia edilen Apple AirTag aksesuarının tanıtılmasıyla birlikte, U1 yongasının aktif bir şekilde kullanılmaya başlanacağı söyleniyor. Zira üzerinde AirTag izleyicisi bulunan eşyaların konumunun, yalnızca U1 yongalarına sahip cihazlar tarafından tespit edilebileceği düşünülüyor. 

    Bu çipin AirDrop deneyimini iyileştirdiği de iPhone 11 modellerinden biliniyor. Öyle ki içerisinde U1 çip bulunan iPhone’unuzu başka bir iPhone’a doğrulttuğunuzda, AirDrop o aygıta öncelik vererek dosyaları daha hızlı paylaşmanıza olanak tanıyor.

    Yeni iPhone SE, ultra geniş bant çipine ev sahipliği yapmasa da iPhone 11 modellerinden de aşina olduğumuz en yeni bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Bunlar:

    • 2x2 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit sınıfı LTE
    • 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6
    • Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi
    • Okuyucu modu özellikli NFC
    • Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar



    http://surfing.tydevice.com/prodetail.do?pro_id=93860 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bay Robot ( tunc) 1 sa. en beğenilen
    O kasaya daha yüksek batatya sığardı gibi geliyor...
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    CanKucukTR (Can Küçük) 1 sa. yeni yorumcu Bay Robot
    O kasaya net 3.000 mAh sığar
    Yanıtla +3
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    Cihat_, (Cihat ) 1 sa.
    Yıl 2020 3500-4000mah bataryaları konuşuyoruz Apple milletin karşısına 1800mah bataryaları koyuyor. Apple kullanıcısının aklı başına ne zaman gelecek merak ediyorum.
    Yıl 2020 3500-4000mah bataryaları konuşuyoruz Apple milletin karşısına 1800mah bataryaları koyuyor. Apple kullanıcısının aklı başına ne zaman gelecek merak edi...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Qertiti33 (Süleyman Gebes) 1 dk. yeni yorumcu
    Ulan kafayı yicem halen şu olsaydı bu olsaydı bu modelin amacı yeni kullanıcı çekmek değil ufak ve iOS telefon seven kitleye yeni telefon satmak yok batarya yok ekran Apple bu cihaz için Ar-Ge yapmadı ufak tefek modifikasyon yapıp saldı piyasaya benim diyen android amiral gemilerinden adım gibi eminim kat kat fazla performans verecektir varsın pili 1 saat az gitsin ekranı küçükse git büyüğünü al adamlar hala sıfırdan tasarım yeni ekran falan bekliyor
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    bytradm (adem ademy) 28 dk.
    1560 tl ye ticarikarta 9 taksiyle aldığım xiaomi mia3te
    4gb ram 3300 bat. kulaklıkses dakı, girişseviyesi olsada amoled.
    ön-arka cam sensörü amiral seviyesi. bi ois eksik çokgerekse bi gimbal
    700-800tl. bir dandroid'çi.
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    The Anonymous (Anonymous Unknown) 2 dk. bytradm
    Hocam sizin mi a3'ün 4 kere verilmeye çalışıp da gelemeyen android 10 güncellemesi ne oldu? 3 ay sonra android 11 çıkacak da o yüzden soruyorum?
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    NaciAydinlar 36 dk. yeni yorumcu
    Bence alınabilecek bir telefon değil çok pahallı ve hiç özgün bir tasarım değil
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa.
    İphone 8 çok pahalı, 4500 lira falan bence 5300'e mantıklı bu telefon.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 sa.
    Dünde demiştim.



    Şahin kasasına 2jz motor koyup satıyorlar.



    Bari en azından ekranı amoled olsaymış. bu fiyata verdikleri tek şey işlemci. O da ne kadar gerekli sorusu var ekran çözünürlüğü çöp kaldıramayacağı oyun yok ki a13 ne işe yarayacak?
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 sa.
    1820mah çok bence o kadar masrafa gerek yoktu
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    CanKucukTR (Can Küçük) 1 sa. yeni yorumcu
    Anneme Samsung Galaxy A10S Aldım 4.000 mAh bataryası var telefonun,Bende İphone 6S var 1.800 mAh bataryası var,



    İkisininde Sarjı %100 İken tam 1 Saat Pubg Mobile oynadım tam 60 dakika sonunda



    Samsung Galaxy A10S : %83

    İphone 6S : %61 ( Isınmada Cabası )
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    Bay Robot ( tunc) 1 sa. CanKucukTR
    iPhone 6S çıkış 25 eylül 2015

    Samsung a10s çıkış 20 eylül 2019



    Arada dört yıl fark var farkında mısın güzel kardeşim.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 sa.
    Bu telefon dün tanıtılmamış mıydı bitmedi mi hala bununla ilgili haberler bıktık artık ne SE imiş arkadaş ilk iphone bu kadar konuşulmadı
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    DeepestSea (Melih Ayas) 1 sa.
    5300tl’ye 1820 mah batarya 😂 xR kullaniyorum cok rahat bir gunu cikartiyor ama 1820 mah hayatta cikartmaz
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    Cihat_, (Cihat ) 1 sa.
    Yıl 2020 3500-4000mah bataryaları konuşuyoruz Apple milletin karşısına 1800mah bataryaları koyuyor. Apple kullanıcısının aklı başına ne zaman gelecek merak ediyorum.
    Yanıtla +5
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