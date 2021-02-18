Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone ve iPad ekranları 240Hz’e kadar çıkabilecek

    Apple varsayılan tazeleme hızının 4 katına kadar otomatik olarak çıkabilen ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Böylece içeriğe göre ekranlar daha verimli bir şekilde çalışabiliyor.
    18 Şubat 2021, 12:25 (16 sa.)
    3,2b
    2
    15
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    iPhone ve iPad ekranları 240Hz’e kadar çıkabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde akıllı telefon pazarında ekran tazeleme hızları farklılaşma noktalarından birisi haline geldi. Daha akıcı ve canlı görüntüler sunan ekran yüksek tazeleme hızları her geçen gün daha fazla cihazda kendisine yer buluyor. Apple da yakın gelecekte tazeleme hızlarına yer verecek.

    240Hz’e kadar çıkabilecek

    Hali hazırda enerji tüketimi kaygıları nedeniyle iPhone modellerinde yüksek tazeleme hızlarına yer vermeyen Apple; iPad Pro serisinde 60Hz-120Hz tazeleme hızları arasında geçiş yapan ekranlar kullanmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 satışları beklentileri aştı, bu yıl rekor gelebilir

    Ayrıca Bkz. "Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?"

    Ortaya çıkan yeni bir patent iPhone modellerinde 4 kata kadar tazeleme hızını yükselten bir teknoloji kullanılacağını gösteriyor. Yeni dönemde Apple’ın düşük enerji tüketen LTPO ekranlar tedarik edeceği iddiaları düşünüldüğünde patent de yerine oturuyor.

    Apple’ın teknolojisinde bir iPhone ekranı; içeriğe göre varsayılan tazeleme hızının 4 kat üzerine çıkabiliyor. Örneğin 60Hz varsayılan tazeleme hızı olan bir ekranda 120Hz-180Hz-240Hz hızlarına otomatik olarak geçilebiliyor. Böylece ekran çok daha verimli bir şekilde kullanılmış oluyor. Patentte tazeleme hızları net bir şekilde verilmemiş ancak iPhone 12 serisinde 60Hz varsayılan olarak yer alıyordu.

    Henüz bu patent ne zaman hayata geçecek belli değil ancak iPhone 13 serisinde 120Hz iddiaları gündemde. Bu bakımdan iPhone ekranlarında 240Hz seviyelerini 2022 itibariyle görmemiz daha muhtemel gibi duruyor.



    https://wccftech.com/apple-files-display-patent-with-60-to-240hz-refresh-rates/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    erdiierdii (Erdi ÖZGÖR) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple o kadar kalite ki, 75 hz ekranlı telefon bile üretse diğer markaların 45839383 hz değerine bedeldir.
    2 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erdiierdii (Erdi ÖZGÖR) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) Armin van Buuren*
    50 km ile stabil gidebilir. 200 km ile sağa sola vura vura gider. Doğal olarak 50 km > 200 km. Yani sen saçmalamışsın. Apple=Stabilite
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Armin van Buuren* (Arda Arı) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) erdiierdii
    Bu Apple 50 km/s hızında giden bir otomobil yapsa, diğer markaların 200 km/s hızında giden otomobillerine bedeldir demeye benziyor.

    Özetle saçma.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    aydinsukru (Aydın ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    60 hz 699 240 hz 999 usd yapar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ekran yenileme hızı o kadar çok övülüyor ki bir de olmazsa olmaz ilan eden var :D ya arkadaş o iş sadece ekran teknolojisine bakmıyor ki :) en büyük faktör yazılım. apple'ın canı ister ise şu an iphone 8 den itibaren tüm cihazlarına yazılım ile Hertz yükseltebilir evet bunu yapabilir yazılım ile :)
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sahin1001 (shn akts) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) ebu41
    Hocam bu yazılımla Hertz yükseltme işi win10lu laptopta da oluyor mu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple'ın yerinde olsam aylık;

    12 dolara 120 Hz

    18 dolara 180 Hz

    24 dolara 240 Hz ekran hizmeti sunarım.

    Geçenlerin çoğuda 240 Hz ye geçer.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L Longg_Night 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Harika sektörün lideri olduğu çok belli
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fearless_tr (Cengiz ................) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    120 hz o kadar fark yapiyorki ipad pro'da farkettim cidden daha akici oluyor ama kücük ekranli telefonlarda 60 yeterli bence.Yeni macbooklarinda 120ye sabitlenmesi lazim hala 60 kullaniyorlar inanilmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S seyhmus21 (seyhmus arkan) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uygulamalar desteklemedikten sonra napayım 120hz yi ya da 500hz yi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mustafacoban (mustafa coban) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    adam 3gb tablet yapıyor 6gb telefondan 2x daha iyi çalışıyor.bitcoin gibi ürünleri al zarar etmezsin :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    serkanky (Serkan ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben 500 yada 1000 Hz ekran bekliyorum diğerleri çok yavaş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    O Oktanzeynep 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    apple kalitesini konuşturmaya devam ediyor
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erdiierdii (Erdi ÖZGÖR) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple o kadar kalite ki, 75 hz ekranlı telefon bile üretse diğer markaların 45839383 hz değerine bedeldir.
    2 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Armin van Buuren* (Arda Arı) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) erdiierdii
    Bu Apple 50 km/s hızında giden bir otomobil yapsa, diğer markaların 200 km/s hızında giden otomobillerine bedeldir demeye benziyor.

    Özetle saçma.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mrmansonn 13 sa. ( Mesaj Silindi ) erdiierdii
    Onlarca üst segment android telefon tecrübemden sonra kesinlikle katılıyorum. İOS sisteminin stabilitesi ve sosyal medya ile görsel paylaşımlardaki tam uyumluluğunu hiçbir şeye değişmem. En iyi android telefonda çekilen video/fotoğraf sosyal medyada çamur gibi çıkıyor ve bir çözümü yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +308 marcelor +258 veleciraptor +245 CleanCoders +151 WB +147 TheCaliph_ +138 Phant0mTR +110 1BilimAdamı +104 TR_mahmutpek +98 cocainbar +91
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3154 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 12 pro max, iphone variable refresh rates ve Apple
    Facebook Sayfası247,2b
    Twitter Profili98,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 sa. Katlanabilir iPhone için LG Display de devrede 8 sa. Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı 9 sa. iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor 9 sa. Mortal Kombat filminden merakla beklenen ilk fragman paylaşıldı 9 sa. 319 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 9 sa. iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor 9 sa. YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti 10 sa. Snapdragon 888'li Realme GT 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu 10 sa. Tom Holland başrollü bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten bir sahne paylaşıldı 11 sa. Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezon çekimleri başladı 11 sa. Yerli otomobil fabrikası ne durumda? TOGG'dan yeni bilgiler geldi 12 sa. Türkiye'deki hükümet yetkililerin Twitter hesaplarına devlet görevlisi etiketi eklendi 12 sa. Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı 13 sa. Merakla Beklenen 10 Oyun [2021] 13 sa. İki farklı Batman'in bulunacağı The Flash filminin çekimleri sonunda başlıyor 13 sa. Türkiye'de üretilen elektrikli feribot Norveç sularında hizmete giriyor 14 sa. Apple Car projesinin baş mühendislerinden biri şirketten ayrıldı 14 sa. Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 15 sa. Oynaması ücretsiz oyun Star Wars: Hunters, mobil cihazlar için duyuruldu 15 sa. Yeni nesil Honda HR-V tanıtıldı: Yepyeni tasarım ve hibrit sistemle geliyor 16 sa. GÖRÜNTÜLENEN iPhone ve iPad ekranları 240Hz’e kadar çıkabilecek Sonraki Samsung Galaxy A72'nin 5G versiyonu olmayabilir 17 sa. A Way Out'un geliştiricisi, yeni oyunu It Takes Two'dan sıkılan olursa 1000 dolar vereceğini söyledi 17 sa. Yapay zeka HBM bellek içerisine girdi: HBM-PIM 2 kat performans sunuyor 18 sa. ABD yonga üretiminde kesenin ağzını açıyor, milyarlarca dolar masada 18 sa. Microsoft, Xbox Series'in geriye uyumlu oyunlarında FPS'i ikiye katlayabilecek yeni sistemini duyurdu 19 sa. T129 Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı 1 gün Strateji oyunu Fury of Dracula mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Rusya’da toksik bileşiklerle temas ettiği düşünülen ve tüyleri maviye dönmüş köpekler bulundu 1 gün Hayatta kalma oyunu Survival Z, 19 Şubat'ta Apple Arcade'e geliyor 1 gün İnsan terinden vücuttaki stres seviyesini ölçebilen giyilebilir bir çip geliştirildi 1 gün Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara 1 gün Simon Pegg ve Nick Frost başrollü Amazon dizisi Truth Seekers iptal edildi 1 gün Microsoft, Edge tarayıcısında bir Çocuk Modu'nu test ediyor 1 gün Oyuncular 2020’de PC oyunculuğuna %62 daha fazla harcadı 1 gün Söylentiye göre bu yıl çıkacak Call of Duty oyunu 1950'lerde geçecek: Kore Savaşı anlatılabilir 1 gün NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor 1 gün WD giriş seviyesinde NVMe’ye terfi ediyor: WD Green SN350 ailesi duyuruldu 1 gün Intel Alder Lake’te %20 IPC artışı sunabilir, Rocket Lake çıkış tarihi sızdı 1 gün Justice League ve Batman v Superman yönetmeni Zack Snyder, King Arthur filmi geliştiriyor 1 gün Diablo II Remake duyurusu bu hafta Blizzcon'da yapılabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız