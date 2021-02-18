iPhone ve iPad ekranları 240Hz’e kadar çıkabilecek

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Son dönemde akıllı telefon pazarında ekran tazeleme hızları farklılaşma noktalarından birisi haline geldi. Daha akıcı ve canlı görüntüler sunan ekran yüksek tazeleme hızları her geçen gün daha fazla cihazda kendisine yer buluyor. Apple da yakın gelecekte tazeleme hızlarına yer verecek.

240Hz’e kadar çıkabilecek

Hali hazırda enerji tüketimi kaygıları nedeniyle iPhone modellerinde yüksek tazeleme hızlarına yer vermeyen Apple; iPad Pro serisinde 60Hz-120Hz tazeleme hızları arasında geçiş yapan ekranlar kullanmıştı.

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Ortaya çıkan yeni bir patent iPhone modellerinde 4 kata kadar tazeleme hızını yükselten bir teknoloji kullanılacağını gösteriyor. Yeni dönemde Apple’ın düşük enerji tüketen LTPO ekranlar tedarik edeceği iddiaları düşünüldüğünde patent de yerine oturuyor.

Apple’ın teknolojisinde bir iPhone ekranı; içeriğe göre varsayılan tazeleme hızının 4 kat üzerine çıkabiliyor. Örneğin 60Hz varsayılan tazeleme hızı olan bir ekranda 120Hz-180Hz-240Hz hızlarına otomatik olarak geçilebiliyor. Böylece ekran çok daha verimli bir şekilde kullanılmış oluyor. Patentte tazeleme hızları net bir şekilde verilmemiş ancak iPhone 12 serisinde 60Hz varsayılan olarak yer alıyordu.

Henüz bu patent ne zaman hayata geçecek belli değil ancak iPhone 13 serisinde 120Hz iddiaları gündemde. Bu bakımdan iPhone ekranlarında 240Hz seviyelerini 2022 itibariyle görmemiz daha muhtemel gibi duruyor.

https://wccftech.com/apple-files-display-patent-with-60-to-240hz-refresh-rates/

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