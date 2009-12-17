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iPhone ve iPod Touch'ın kapasiteleri iki katına çıkabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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iPhone ve iPod Touch'ın kapasiteleri iki katına çıkabilir
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Kimi kullanıcılara yeterli gelsede özellikle arşivlerini her zaman yanlarında taşımak isteyenler için mobil cihazlardaki temel sorun depolama alanı. Şimdilik kullanıcılarına iPhone'da maksimum 32GB ve iPod Touch'da 64GB'lık depolama alanı sunan Apple, yakın zamanda bu alanları 2 katına çıkarabilir. Çünkü Apple'ın iş ortaklarından Japon elektronik devi Toshiba, tek yonga üzerinde 64GB'lik depolama alanı sağlayan gömülü Nand flash bellek modülünü duyurdu. Üretimine 2010 yılının hemen başında başlanacak belleklerin önümüzdeki zamanlarda Apple'ın mobil cihazlarında kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

iPhone'un iPod Touch'ın sunduğu depolama alanının yarısını sunmasının temel nedeni; iPod Touch'da 2 adet bellek kullanılırken, iPhone'da 1 adet bellek kullanılması. Çünkü iPhone'un iPod Touch'a göre iletişim kabiliyetlerine sahip olmasını sağlayan elemanlar, Apple'ın iPhone'da 1 adet bellek kullanmasına neden oluyor. iPod Touch'daysa iletişim yeteneği bulunmadığından bu elemanlarından boşalan alanda Apple rahatlıkla ikinci bir bellek kullanabiliyor. Bu yüzden iPod Touch depolama alanında her zaman iPhone'dan bir gömlek üstün gözüküyor.


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mykt 9 yıl
"Apple'ın iPhone'da 2 adet bellek kullanmasına neden oluyor" yerine "Apple'ın iPhone'da 1 adet bellek kullanmasına neden oluyor" yazman gerekiyor sanırım. Haber için saol.
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