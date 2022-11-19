Snapdragon 8 Gen 2, rakibi Apple A16 Bionic ile karşılaştırıldı: Peki kim önde?

Snapdragon 8 Gen 2, Apple A16 Bionic ile karşı karşıya
Paylaşılan erken kıyaslama sonuçlarına göre, yeni nesil Snapdragon 8 Gen 2 tek çekirdekte 1483 puan, çoklu çekirdekte 4709 puanlık bir performansa imza atıyor. Söz konusu puanları rakibi A16 Bionic ve A15 ile Bionic ile kıyasladığımızda ise sonuçların şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı testlerde Apple A16 Bionic 1874 ve 5372 puan alırken, A15 Bionic ise 1709 ve 4766 skorlarına ulaşıyor.
Sızdırılan verilerden yola çıkarak yeni nesil Snapdragon amiral gemisinin rakibinin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Ancak günümüzde sentetik testler ile gerçek performans arasında farklılıklar yaşanabiliyor. Zira tanıtım etkinliği sırasında Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'nin güç verimliliği ve yapay zekâ tarafında büyük bir gelişim sunacağını duyurdu.
Ayrıca yakın zamanlı sızıntılar, Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak Galaxy S23 serisinin arttırılmış saat hızları ile geleceğini gösteriyor. Bu durum, kıyaslama sonuçlarında sıralamanın değişmesine yol açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Apple A16 Bionic ve