iQOO 13’ün küresel çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı sızdırıldı

Yeni nesil iQOO 13, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle donatılmış olarak bu ayın sonunda tanıtılacak. Çin'deki ilk tanıtımının ardından, cihazın Aralık ayı civarında küresel pazarlara sunulması bekleniyor. iQOO 13’ün, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi geniş bir yelpazede satışa çıkması öngörülüyor. Henüz resmi özellikler tam olarak açıklanmasa da cihazın model numarası, IMEI veri tabanında V2408 olarak kaydedildi ve global versiyonun I2401 numarasıyla tanımlandığı görüldü.
iQOO 13'ün teknik özelliklerine dair sızan bilgilere göre, cihaz 2K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip, 6.78 inçlik düz BOE Q1 ekran sunacak. Snapdragon 8 Gen 4 yongaseti ile gelen cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM desteği sağlıyor. Ayrıca 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 6,100 mAh batarya ile donatılacağı söyleniyor. Çin pazarında 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneği sunulurken, global modelin 512 GB ile sınırlandırılabileceği iddia ediliyor.
Cihazın ön kamerasının 16 megapiksel olacağı tahmin edilirken, arka kamera kurulumu ise etkileyici. 50 megapiksellik Sony IMX921 ana kamera, yine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip Samsung JN1 ultra geniş açı lens ve 2x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel IMX826 telefoto lens ile destekleniyor. iQOO 13’ün Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile kutudan çıkması bekleniyor.
Diğer özelliklere bakıldığında, cihazın çift hoparlör sistemi, ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu ve IR blaster gibi gelişmiş donanımlara sahip olacağı öne sürülüyor. Metal orta çerçeve, arka yüzde yer alan ışık şeridi ve IP68 sertifikası ile dayanıklılık sunacak. iQOO 13’ün küresel pazarda yaklaşık 665 dolar civarında fiyatlandırılabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.