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    iQOO 13’ün küresel çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı sızdırıldı

    Fiyat performans odaklı bir amiral gemisi akıllı telefon arayışı içerisinde olanların merakla beklediği iQOO 13 5G’nin küresel çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı sızdırıldı.

    iQOO 13’ün küresel çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil iQOO 13, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle donatılmış olarak bu ayın sonunda tanıtılacak. Çin'deki ilk tanıtımının ardından, cihazın Aralık ayı civarında küresel pazarlara sunulması bekleniyor. iQOO 13’ün, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi geniş bir yelpazede satışa çıkması öngörülüyor. Henüz resmi özellikler tam olarak açıklanmasa da cihazın model numarası, IMEI veri tabanında V2408 olarak kaydedildi ve global versiyonun I2401 numarasıyla tanımlandığı görüldü.

    iQOO 13'ün teknik özelliklerine dair sızan bilgilere göre, cihaz 2K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip, 6.78 inçlik düz BOE Q1 ekran sunacak. Snapdragon 8 Gen 4 yongaseti ile gelen cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM desteği sağlıyor. Ayrıca 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 6,100 mAh batarya ile donatılacağı söyleniyor. Çin pazarında 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneği sunulurken, global modelin 512 GB ile sınırlandırılabileceği iddia ediliyor.

    Cihazın ön kamerasının 16 megapiksel olacağı tahmin edilirken, arka kamera kurulumu ise etkileyici. 50 megapiksellik Sony IMX921 ana kamera, yine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip Samsung JN1 ultra geniş açı lens ve 2x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel IMX826 telefoto lens ile destekleniyor. iQOO 13’ün Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile kutudan çıkması bekleniyor.

    Diğer özelliklere bakıldığında, cihazın çift hoparlör sistemi, ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu ve IR blaster gibi gelişmiş donanımlara sahip olacağı öne sürülüyor. Metal orta çerçeve, arka yüzde yer alan ışık şeridi ve IP68 sertifikası ile dayanıklılık sunacak. iQOO 13’ün küresel pazarda yaklaşık 665 dolar civarında fiyatlandırılabileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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