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Yeni nesil iQOO 13, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle donatılmış olarak bu ayın sonunda tanıtılacak. Çin'deki ilk tanıtımının ardından, cihazın Aralık ayı civarında küresel pazarlara sunulması bekleniyor. iQOO 13’ün, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi geniş bir yelpazede satışa çıkması öngörülüyor. Henüz resmi özellikler tam olarak açıklanmasa da cihazın model numarası, IMEI veri tabanında V2408 olarak kaydedildi ve global versiyonun I2401 numarasıyla tanımlandığı görüldü.

iQOO 13'ün teknik özelliklerine dair sızan bilgilere göre, cihaz 2K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip, 6.78 inçlik düz BOE Q1 ekran sunacak. Snapdragon 8 Gen 4 yongaseti ile gelen cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM desteği sağlıyor. Ayrıca 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 6,100 mAh batarya ile donatılacağı söyleniyor. Çin pazarında 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneği sunulurken, global modelin 512 GB ile sınırlandırılabileceği iddia ediliyor.

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Cihazın ön kamerasının 16 megapiksel olacağı tahmin edilirken, arka kamera kurulumu ise etkileyici. 50 megapiksellik Sony IMX921 ana kamera, yine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip Samsung JN1 ultra geniş açı lens ve 2x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel IMX826 telefoto lens ile destekleniyor. iQOO 13’ün Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile kutudan çıkması bekleniyor.

Diğer özelliklere bakıldığında, cihazın çift hoparlör sistemi, ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu ve IR blaster gibi gelişmiş donanımlara sahip olacağı öne sürülüyor. Metal orta çerçeve, arka yüzde yer alan ışık şeridi ve IP68 sertifikası ile dayanıklılık sunacak. iQOO 13’ün küresel pazarda yaklaşık 665 dolar civarında fiyatlandırılabileceği belirtiliyor.

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iQOO 13’ün küresel çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı sızdırıldı