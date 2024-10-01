Xiaomi 2 akıllı telefon modelini daha emekliye ayırdı

Xiaomi, belirli cihazları için güncelleme desteğini sonlandırma kararını açıkladı. Bu karar doğrultusunda, artık bazı cihazlar için yeni özellikler ve güvenlik yamaları sunulmayacak. Bu durum "Kullanım Ömrünün Sonu" (EOL) olarak adlandırılıyor ve genellikle cihazların belirli bir yaşa ulaşmasıyla uygulanıyor. Bu listeye eklenen cihazlar, birkaç yıldır piyasada olan ve teknik destek süresi dolmuş olan modelleri içeriyor. Kullanıcılar bu cihazları kullanmaya devam edebilecek, ancak yazılım ve güvenlik güncellemelerinden faydalanamayacak.
Son olarak 26 Eylül 2024 tarihinde, Xiaomi'nin popüler cihazlarından Xiaomi Civi ve POCO C31 de bu listeye dahil edildi. Artık bu iki model için yeni güvenlik yamaları ya da yazılım güncellemeleri yayınlanmayacak. Xiaomi Civi, son güncellemesini Şubat 2024'te aldı. Bu güncelleme, Xiaomi'nin yeni arayüzü HyperOS ile ilgiliydi. Ancak bu tarihten itibaren cihaz için herhangi bir yeni güncelleme gelmeyecek.
POCO C31 için ise son büyük güncelleme Temmuz 2023'te MIUI 12.5 sürümüyle gerçekleşti. Bu güncellemenin ardından, cihaz için yeni bir Android veya MIUI sürümü çıkmayacağı gibi, güvenlik yamaları da sunulmayacak. Bu cihazları kullananlar için, özellikle güvenlik güncellemelerinin sona ermesi önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Çünkü bu tür güncellemeler olmadan cihazların güvenliği zamanla zayıflayabilir.
Her iki cihazın da temel işlevleri kullanılmaya devam edilecek olsa da, güncel yazılım ve güvenlik düzeltmelerine erişim olmayacak. Bu nedenle, daha güvenli ve güncel bir kullanım isteyen kullanıcıların Xiaomi, Redmi ya da POCO’nun daha yeni modellerine geçmeleri tavsiye ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu