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    Xiaomi 2 akıllı telefon modelini daha emekliye ayırdı

    Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından biri olan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde birçok önemli ancak eski modelini emekliye ayırmıştı. Şimdilerde ise listeye 2 isim daha ekleniyor.

    Xiaomi 2 akıllı telefon modelini daha emekliye ayırdı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, belirli cihazları için güncelleme desteğini sonlandırma kararını açıkladı. Bu karar doğrultusunda, artık bazı cihazlar için yeni özellikler ve güvenlik yamaları sunulmayacak. Bu durum "Kullanım Ömrünün Sonu" (EOL) olarak adlandırılıyor ve genellikle cihazların belirli bir yaşa ulaşmasıyla uygulanıyor. Bu listeye eklenen cihazlar, birkaç yıldır piyasada olan ve teknik destek süresi dolmuş olan modelleri içeriyor. Kullanıcılar bu cihazları kullanmaya devam edebilecek, ancak yazılım ve güvenlik güncellemelerinden faydalanamayacak.

    Son olarak 26 Eylül 2024 tarihinde, Xiaomi'nin popüler cihazlarından Xiaomi Civi ve POCO C31 de bu listeye dahil edildi. Artık bu iki model için yeni güvenlik yamaları ya da yazılım güncellemeleri yayınlanmayacak. Xiaomi Civi, son güncellemesini Şubat 2024'te aldı. Bu güncelleme, Xiaomi'nin yeni arayüzü HyperOS ile ilgiliydi. Ancak bu tarihten itibaren cihaz için herhangi bir yeni güncelleme gelmeyecek.

    POCO C31 için ise son büyük güncelleme Temmuz 2023'te MIUI 12.5 sürümüyle gerçekleşti. Bu güncellemenin ardından, cihaz için yeni bir Android veya MIUI sürümü çıkmayacağı gibi, güvenlik yamaları da sunulmayacak. Bu cihazları kullananlar için, özellikle güvenlik güncellemelerinin sona ermesi önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Çünkü bu tür güncellemeler olmadan cihazların güvenliği zamanla zayıflayabilir.

    Her iki cihazın da temel işlevleri kullanılmaya devam edilecek olsa da, güncel yazılım ve güvenlik düzeltmelerine erişim olmayacak. Bu nedenle, daha güvenli ve güncel bir kullanım isteyen kullanıcıların Xiaomi, Redmi ya da POCO’nun daha yeni modellerine geçmeleri tavsiye ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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