Tam Boyutta Gör

Xiaomi, belirli cihazları için güncelleme desteğini sonlandırma kararını açıkladı. Bu karar doğrultusunda, artık bazı cihazlar için yeni özellikler ve güvenlik yamaları sunulmayacak. Bu durum "Kullanım Ömrünün Sonu" (EOL) olarak adlandırılıyor ve genellikle cihazların belirli bir yaşa ulaşmasıyla uygulanıyor. Bu listeye eklenen cihazlar, birkaç yıldır piyasada olan ve teknik destek süresi dolmuş olan modelleri içeriyor. Kullanıcılar bu cihazları kullanmaya devam edebilecek, ancak yazılım ve güvenlik güncellemelerinden faydalanamayacak.

Son olarak 26 Eylül 2024 tarihinde, Xiaomi'nin popüler cihazlarından Xiaomi Civi ve POCO C31 de bu listeye dahil edildi. Artık bu iki model için yeni güvenlik yamaları ya da yazılım güncellemeleri yayınlanmayacak. Xiaomi Civi, son güncellemesini Şubat 2024'te aldı. Bu güncelleme, Xiaomi'nin yeni arayüzü HyperOS ile ilgiliydi. Ancak bu tarihten itibaren cihaz için herhangi bir yeni güncelleme gelmeyecek.

OxygenOS 15 hangi özelliklerle gelecek? 1 gün önce eklendi

POCO C31 için ise son büyük güncelleme Temmuz 2023'te MIUI 12.5 sürümüyle gerçekleşti. Bu güncellemenin ardından, cihaz için yeni bir Android veya MIUI sürümü çıkmayacağı gibi, güvenlik yamaları da sunulmayacak. Bu cihazları kullananlar için, özellikle güvenlik güncellemelerinin sona ermesi önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Çünkü bu tür güncellemeler olmadan cihazların güvenliği zamanla zayıflayabilir.

Her iki cihazın da temel işlevleri kullanılmaya devam edilecek olsa da, güncel yazılım ve güvenlik düzeltmelerine erişim olmayacak. Bu nedenle, daha güvenli ve güncel bir kullanım isteyen kullanıcıların Xiaomi, Redmi ya da POCO’nun daha yeni modellerine geçmeleri tavsiye ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 2 akıllı telefon modelini daha emekliye ayırdı