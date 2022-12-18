iQOO Neo 7S Racing Edition'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

iQOO kısa süre önce Çin'de Neo 7 SE'yi piyasaya sürmüştü. Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göreyse şirket, Neo 7 serisinin akıllı telefonlarını tamamlamadı. Çünkü rapora göre şirket seriye Neo 7S Racing Edition isimli yeni bir cihaz katabilir.

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İşte iQOO Neo 7S Racing Edition'ın beklenen özellikleri:

Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle gelmesi beklenen iQOO Neo 7S Racing Edition, Neo 7S serisindeki üçüncü akıllı telefon olacak. 16 GB'a kadar RAM ile donatılması beklenen cihaz, 512 GB'a kadar dahili depolama sunacak. Ayrıca 8 GB'a kadar genişletilebilir sanal RAM alacak cihaz teoride toplamda 24 GB RAM'e sahip olabilir.

6.78 inçlik uzun bir Full HD+ ekrana sahip olması beklenen Neo 7S Racing Edition, 120W hızlı şarj desteği ile gelebilir. Son oarak kutudan Android 13 ile çıkması beklenen cihazın arka kamera sistemi, optik olarak stabilize edilmiş bir ana kamera kurulumuna yani OIS'e sahip olabilir.

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iQOO Neo 7S Racing Edition'ın teknik özellikleri sızdırıldı