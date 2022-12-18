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    iQOO Neo 7S Racing Edition'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde Neo 7 SE'yi Çin'de piyasaya süren İQOO, şimdilerde Neo 7S Racing Edition üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise cihazın teknik özellikleri sızdırıldı.
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    iQOO Neo 7S Racing Edition'ın teknik özellikleri sızdırıldı
    iQOO kısa süre önce Çin'de Neo 7 SE'yi piyasaya sürmüştü. Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göreyse şirket, Neo 7 serisinin akıllı telefonlarını tamamlamadı. Çünkü rapora göre şirket seriye Neo 7S Racing Edition isimli yeni bir cihaz katabilir.

    İşte iQOO Neo 7S Racing Edition'ın beklenen özellikleri: 

    Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle gelmesi beklenen iQOO Neo 7S Racing Edition, Neo 7S serisindeki üçüncü akıllı telefon olacak. 16 GB'a kadar RAM ile donatılması beklenen cihaz, 512 GB'a kadar dahili depolama sunacak. Ayrıca 8 GB'a kadar genişletilebilir sanal RAM alacak cihaz teoride toplamda 24 GB RAM'e sahip olabilir.

    6.78 inçlik uzun bir Full HD+ ekrana sahip olması beklenen Neo 7S Racing Edition, 120W hızlı şarj desteği ile gelebilir. Son oarak kutudan Android 13 ile çıkması beklenen cihazın arka kamera sistemi, optik olarak stabilize edilmiş bir ana kamera kurulumuna yani OIS'e sahip olabilir.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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