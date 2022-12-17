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    Redmi Note 12 Pro 4G, farklı pazarlarda farklı isimlerle piyasaya sürülebilir

    Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 11 Pro (2023), TDRA sertifika sitesinde listelenmişti. NBTC'de listelenen Redmi Note 12 Pro 4G ise bu cihazla aynı model numarasına sahip.
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    Redmi Note 12 Pro 4G, farklı isimlerle piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda tanıtılması beklenen Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 12 Pro 4G, NBTC sertifika sitesinde listelendi. Ancak Redmi Note 12 Pro 4G ile aynı model numarasına sahip başka bir cihaz daha ortaya çıktı. Bu durum ise cihazın farklı bölglerde farklı bir isimle tanıtılabileceğini düşündürdü.

    Redmi Note 12 Pro 4G, aynı zamanda Redmi Note 11 Pro (2023) olabilir

    Xiaomi kısa süre önce Redmi Note 12 5G ve Redmi Note 12 Pro+ ile birlikte Redmi Note 12 Pro 5G'yi piyasaya sürmüştü. 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip bu cihazlar, 5.000 mAh bataryaya sahipti. Şimdilerde ise şirket seriden Redmi Note 12 Pro 5G'nin 4G versiyonu üzerinde çalışıyor ve bu cihazın yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Tipster Mukul Sharma, NBTC sitesinde Redmi Note 12 Pro 4G'ye ait olduğu iddia edilen listesinin ekran görüntülerini paylaştı. Listede 2209116AG model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, son zamanlarda aynı model numarasıyla TDRA sertifika sitesinde Redmi Note 11 Pro (2023) adıyla görülmüştü. Aynı model numarasının farklı isimlerle sertifika sitelerinde ortaya çıkması ise beklenmedik bir hamle oldu. Durum hakkında yapılan tahminler arasında ise en güçlü iddia, Xiaomi'nin Redmi Note 12 Pro 4G'yi farklı pazarlar için farklı isimlerle piyasaya süreceği yönünde.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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