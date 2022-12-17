Redmi Note 12 Pro 4G, farklı pazarlarda farklı isimlerle piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda tanıtılması beklenen Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 12 Pro 4G, NBTC sertifika sitesinde listelendi. Ancak Redmi Note 12 Pro 4G ile aynı model numarasına sahip başka bir cihaz daha ortaya çıktı. Bu durum ise cihazın farklı bölglerde farklı bir isimle tanıtılabileceğini düşündürdü.

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Redmi Note 12 Pro 4G, aynı zamanda Redmi Note 11 Pro (2023) olabilir

Xiaomi kısa süre önce Redmi Note 12 5G ve Redmi Note 12 Pro+ ile birlikte Redmi Note 12 Pro 5G'yi piyasaya sürmüştü. 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip bu cihazlar, 5.000 mAh bataryaya sahipti. Şimdilerde ise şirket seriden Redmi Note 12 Pro 5G'nin 4G versiyonu üzerinde çalışıyor ve bu cihazın yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tipster Mukul Sharma, NBTC sitesinde Redmi Note 12 Pro 4G'ye ait olduğu iddia edilen listesinin ekran görüntülerini paylaştı. Listede 2209116AG model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, son zamanlarda aynı model numarasıyla TDRA sertifika sitesinde Redmi Note 11 Pro (2023) adıyla görülmüştü. Aynı model numarasının farklı isimlerle sertifika sitelerinde ortaya çıkması ise beklenmedik bir hamle oldu. Durum hakkında yapılan tahminler arasında ise en güçlü iddia, Xiaomi'nin Redmi Note 12 Pro 4G'yi farklı pazarlar için farklı isimlerle piyasaya süreceği yönünde.

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Redmi Note 12 Pro 4G, farklı isimlerle piyasaya sürülebilir