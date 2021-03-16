iQOO Neo5 tanıtıldı: Snapdragon 870, 12GB RAM ve oyun optimizasyonları

Vivo alt markası olarak kurulduktan sonra ayrı bir iştirak olarak yoluna devam eden iQOO bu hafta iddialı yeni akıllı telefonunu duyurdu. iQOO Neo5 fiyatına göre dikkat çeken özellikleri ile rekabete katılıyor.

iQOO Neo5 özellikleri ve fiyatı

iQOO Neo5 modelinde 6.62 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüğünde Samsung imzalı AMOLED ekran kullanılıyor. Tazeleme hızı senaryoya göre 30Hz-120Hz arasında otomatik olarak değişiyor. 1300 nit parlaklığa çıkabilen ekran DC Dimming teknolojisi sayesinde titreme yapmadan verimli bir şekilde parlaklık seviyelerini değiştirebiliyor.

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Super dokunmatik özelliği sayesinde 300Hz olan dokunmatik tazeleme hızı anlık olarak 1000Hz seviyesine aşırtılabiliyor. Çift çekirdekli bağımsız bir ekran işlemcisi yüksek kare oranlarına katkı sağlıyor.

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Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojisi tercihleri yapılmış. Yazılım ile RAM kapasitesi daha yüksek gösterilebiliyor. Multi-Turbo 5.0 ile de işlemci ve bellek performansı arttırılabiliyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX598 sensör yer alırken 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde monokrom sensör ona eşlik ediyor. Kamera paketi süper gece modu, video OIS, sinema modu, RAW HDR 2.0 gibi özelliklere sahip. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

Optimize edilmiş 5G bağlantısı, WiFi 6, WiFi hızlandırma, ısı dağıtan büyük grafit plaka, 4400mAh kapasiteli batarya, 66W hızlı şarj gibi özellikleri olan iQOO Neo5 için fiyatlandırma şu şekilde:

iQOO Neo5 8GB + 128GB – 384$

iQOO Neo5 8GB + 256GB – 415$

iQOO Neo5 12GB + 256GB – 461$

https://www.gizmochina.com/2021/03/16/377492-iqoo-neo5-china-launch-specs-features-price/

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