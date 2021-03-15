Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir

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Geçen yılın son çeyreğinde akıllı telefon pazarı liderliğine Apple’a bırakan Samsung bu yıla sıkı hazırlanıyor. Alt seviye akıllı telefon modellerinin yanı sıra amiral gemisi altına konumlanacak üst seviye telefonlar da detaylanıyor.

Galaxy A72 daha iddialı

Geçen yıl Galaxy S20 FE modeli ile Samsung büyük bir sürpriz yapmış ve uygun fiyatlı bir alternatif sunarak başarı elde etmişti. Galaxy S21 FE de Exynos 2100 yonga seti ile iddialı olacak ancak otoriteler farklı bir yere işaret ediyor.

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Kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy A72 akıllı telefon modeli orta üst seviyede iddialı olacağa benziyor. Otoriteler bu yıl Galaxy S21 FE modelinin geçen yıl ki başarıyı gösteremeyeceğini düşünüyor. Bunun yerine Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili rolünü üstlenebilir.

6.7 inçlik Super AMOLED ekranında 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunacak olan model 90Hz tazeleme hızına sahip olacak. 64MP ana sensörlü kamera paketi ise 30x melez yakınlaştırma yapabilecek.

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6GB/8GB RAM bellek, 128GB/256GB depolama, IP67 sertifikası, 5000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj şeklinde özellikler yanında yonga seti tarafında da Snapdragon 720 veya 730 mdoeli bekleniyor. Bu özellikler 449 Avro başlangıç seviyesinden sunulacak.

Galaxy A72 modelinin daha önce piyasaya çıkacak olmasının önemli bir avantaj olduğu belirtiliyor. Bu bakımdan Galaxy S21 FE ile Samsung’un daha dikkat çekici avantajlar sunması gerektiği düşünülüyor.

https://www.sammobile.com/opinion/galaxy-a72-could-become-better-bargain-than-s21-fe/

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