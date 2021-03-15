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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir

    İddialı özelliklerle donatılan Galaxy A72 akıllı telefon modelinin Galaxy S21 FE modelini gölgede bırakabileceği konuşuluyor. Bu yıl sürpriz Galaxy A72’den gelebilir.
    15 Mart 2021, 21:30 (4 sa.)
    3,3b
    69
    3
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir
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    Geçen yılın son çeyreğinde akıllı telefon pazarı liderliğine Apple’a bırakan Samsung bu yıla sıkı hazırlanıyor. Alt seviye akıllı telefon modellerinin yanı sıra amiral gemisi altına konumlanacak üst seviye telefonlar da detaylanıyor.

    Galaxy A72 daha iddialı

    Geçen yıl Galaxy S20 FE modeli ile Samsung büyük bir sürpriz yapmış ve uygun fiyatlı bir alternatif sunarak başarı elde etmişti. Galaxy S21 FE de Exynos 2100 yonga seti ile iddialı olacak ancak otoriteler farklı bir yere işaret ediyor.

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    Kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy A72 akıllı telefon modeli orta üst seviyede iddialı olacağa benziyor. Otoriteler bu yıl Galaxy S21 FE modelinin geçen yıl ki başarıyı gösteremeyeceğini düşünüyor. Bunun yerine Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili rolünü üstlenebilir.

    6.7 inçlik Super AMOLED ekranında 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunacak olan model 90Hz tazeleme hızına sahip olacak. 64MP ana sensörlü kamera paketi ise 30x melez yakınlaştırma yapabilecek.

    Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir
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    6GB/8GB RAM bellek, 128GB/256GB depolama, IP67 sertifikası, 5000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj şeklinde özellikler yanında yonga seti tarafında da Snapdragon 720 veya 730 mdoeli bekleniyor. Bu özellikler 449 Avro başlangıç seviyesinden sunulacak.

    Galaxy A72 modelinin daha önce piyasaya çıkacak olmasının önemli bir avantaj olduğu belirtiliyor. Bu bakımdan Galaxy S21 FE ile Samsung’un daha dikkat çekici avantajlar sunması gerektiği düşünülüyor.



    https://www.sammobile.com/opinion/galaxy-a72-could-become-better-bargain-than-s21-fe/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Sudafed 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    720 yada 730 ile nasıl amiral katili olacak ilginç
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sudafed 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    720 yada 730 ile nasıl amiral katili olacak ilginç
    Yanıtla +8
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    P pcfk 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung fan clubler alır. Snapdragon 750 ile falan gelse ve fiyatı 4000 lira altı olsa katil olabilirdi.
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    malkooklam 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    m62 bundan iyi...
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