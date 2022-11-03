iQOO Neo7 SE detaylanıyor: Dimensity 8200 ile gelecek

iQOO Neo 7 SE neler sunacak?
Bildirilenlere göre iQOO Neo 7 SE, yaklaşan Neo7 modelinin daha güçlü bir versiyonu olacak. Bununla birlikte henüz duyurulmayan MediaTek Dimensity 8200 platformundan güç alacak akıllı telefon, yeni yonga setini kullanan ilk modellerden biri olabilir. iQOO Neo 7 SE'nin ana modelde yer alacak 120W hızlı şarj desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Ayrıca güncel Neo 6 SE modelinin küresel pazarda Neo 6 olarak adlandırıldığı düşünüldüğünde iQOO'nun burada nasıl bir tercihe gideceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
Dimensity 8200'e geri dönersek, yeni yonga setinin MediaTek'in güncel amiral gemisi Dimensity 9000'de karşımıza çıkan bir adet 3.1 GHz Cortex-X2 çekirdeğini temel alması bekleniyor. Platformunun önümüzdeki hafta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılması beklenirken, yaklaşan Redmi K60 ve Vivo S serilerine güç verebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence