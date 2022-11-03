Tam Boyutta Gör Vivo'dan ayrılarak ayrı bir marka haline gelen Çin merkezli akıllı telefon üreticisi iQOO, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bugün, Digital Chat Station tarafından iQOO Neo 7 SE modelinin yonga seti detayları açıklandı.

iQOO Neo 7 SE neler sunacak?

Bildirilenlere göre iQOO Neo 7 SE, yaklaşan Neo7 modelinin daha güçlü bir versiyonu olacak. Bununla birlikte henüz duyurulmayan MediaTek Dimensity 8200 platformundan güç alacak akıllı telefon, yeni yonga setini kullanan ilk modellerden biri olabilir. iQOO Neo 7 SE'nin ana modelde yer alacak 120W hızlı şarj desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıca güncel Neo 6 SE modelinin küresel pazarda Neo 6 olarak adlandırıldığı düşünüldüğünde iQOO'nun burada nasıl bir tercihe gideceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

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Dimensity 8200'e geri dönersek, yeni yonga setinin MediaTek'in güncel amiral gemisi Dimensity 9000'de karşımıza çıkan bir adet 3.1 GHz Cortex-X2 çekirdeğini temel alması bekleniyor. Platformunun önümüzdeki hafta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılması beklenirken, yaklaşan Redmi K60 ve Vivo S serilerine güç verebilir.

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iQOO Neo7 SE detaylanıyor: Dimensity 8200 ile gelecek