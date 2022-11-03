Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 5, dahili S Pen desteği ile gelebilir

    Katlanabilir Galaxy Z serisi ile akıllı telefon pazarında büyük bir ilerleme kaydeden Samsung, S Pen yuvalı Galaxy Z Fold 5 için yeşil ışık yaktı. İşte detaylar. 
    Oy Ver
    Samsung Galaxy Z Fold 5 dahili S Pen desteği ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda pazarın lider isimlerinden Samsung, Galaxy Z Fold 5 modelinde önemli bir değişikliğe imza atabilir. Hatırlayacak olursak Ağustos ayında tanıtılan Galaxy Z Fold 4 her ne kadar S Pen desteği sunuyor olsa da, özel bir yuvaya sahip değildi. Ancak bu durum gelecek katlanabilir telefonlarda değişebilir.

    Galaxy Z Fold 5, S Pen yuvasına sahip olabilir

    Bildirilenlere göre tedarikçiler ile gerçekleştirilen bir toplantıda Samsung, Galaxy Z Fold modeline özel bir ekran kalemi yuvası eklenebileceğine dair sinyaller verdi. Bununla birlikte Galaxy Z Fold 4’ün geliştirme aşamasında bir S Pen yuvası eklemeyi hedefleyen ancak ağırlık ve kalınlık sınırlamalarına takılan teknoloji devinin, planlarını tekrar masaya yatırdığını söyleyebiliriz.

    Ayrıca söz konusu toplantıda Güney Kore’de iPhone’dan Galaxy Z modellerine geçiş yapan genç ve orta yaştaki kullanıcıların üç ila dört kat arttığını belirten Samsung, rakibi Apple’ın 2024'te katlanabilir pazara girmesini bekliyor. Ancak şirkete göre Apple'ın ilk katlanabilir cihazları telefon yerine bilgisayarlar ve tabletler olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız