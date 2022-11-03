Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda pazarın lider isimlerinden Samsung, Galaxy Z Fold 5 modelinde önemli bir değişikliğe imza atabilir. Hatırlayacak olursak Ağustos ayında tanıtılan Galaxy Z Fold 4 her ne kadar S Pen desteği sunuyor olsa da, özel bir yuvaya sahip değildi. Ancak bu durum gelecek katlanabilir telefonlarda değişebilir.

Galaxy Z Fold 5, S Pen yuvasına sahip olabilir

Bildirilenlere göre tedarikçiler ile gerçekleştirilen bir toplantıda Samsung, Galaxy Z Fold modeline özel bir ekran kalemi yuvası eklenebileceğine dair sinyaller verdi. Bununla birlikte Galaxy Z Fold 4’ün geliştirme aşamasında bir S Pen yuvası eklemeyi hedefleyen ancak ağırlık ve kalınlık sınırlamalarına takılan teknoloji devinin, planlarını tekrar masaya yatırdığını söyleyebiliriz.

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Ayrıca söz konusu toplantıda Güney Kore’de iPhone’dan Galaxy Z modellerine geçiş yapan genç ve orta yaştaki kullanıcıların üç ila dört kat arttığını belirten Samsung, rakibi Apple’ın 2024'te katlanabilir pazara girmesini bekliyor. Ancak şirkete göre Apple'ın ilk katlanabilir cihazları telefon yerine bilgisayarlar ve tabletler olacak.

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Samsung Galaxy Z Fold 5 dahili S Pen desteği ile gelebilir