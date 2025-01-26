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    iQOO’nun yeni modeli büyük bir batarya ve kaliteli bir ekranla geliyor

    Çinli teknoloji şirketi iQOO tarafından geliştirilen Neo 10R 5G için artık geri sayıma geçildi. Gelen bilgiler bu telefon hakkında oldukça önemli detayları ortaya çıkarıyor.

    iQOO’nun yeni modeli büyük bir batarya ile geliyor Tam Boyutta Gör

    iQOO markasının bir süredir merakla beklenen yeni telefonu iQOO Neo 10R 5G, şubat ayında tanıtılması beklenen modeller arasında yer alıyor. Cihazın paylaşılan ön tanıtım görüntülerinde dikkat çeken detaylar arasında iki tonlu arka kapak tasarımı ve Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti göze çarpıyor. Performansı yükseltmek için tasarlanan bu işlemcinin, özellikle oyun ve çoklu görev yönetiminde öne çıkacağı düşünülüyor.

    Yeni telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, 6.400 mAh kapasiteli bataryası olarak öne çıkıyor. Bu değer, markanın daha önceki modellerinde kullanılan bataryalardan daha büyük olmasıyla fark yaratıyor. Hızlı şarj seviyesi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen, söylentiler cihazın 90W gücünde hızlı şarja izin verebileceğini gösteriyor. Bu da yoğun kullanımla bile günü rahatça çıkarmak isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor.

    Ekran tarafında, 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla yüksek bir görsel deneyim hedefleniyor. Bu teknoloji, akıcı bir kullanım ve canlı renklerle özellikle oyun ve video içeriklerinde fark yaratacak. Yüksek yenileme hızı, dokunmatik tepkimeyi de iyileştirerek ekran geçişlerini daha pürüzsüz hale getiriyor. Buna ek olarak, AMOLED panele sahip olması beklenen telefonun daha derin siyahlar ve daha iyi kontrast oranları sunacağı tahmin ediliyor.

    Fiyatının 370 doların altında konumlandırılacağı konuşulan modelin, bu seviyede farklı markaların benzer donanım ve fiyat aralığındaki telefonlarıyla rekabet etmesi bekleniyor. Bazı kaynaklar, iQOO Neo 10R 5G’nin daha önce tanıtılan bir modelin farklı bir versiyonu olabileceğini öne sürüyor. Böyle bir senaryo gerçekleşirse, 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolamayla piyasaya sunulması muhtemel görünüyor. Kamera özelliklerinde 16 megapiksel ön kamera ile 50 megapiksel (OIS destekli) ve 8 megapiksellik çift arka kamera kurulumu öne çıkıyor. Cihazın yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 sürümü kullanılması bekleniyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve uzaktan kumanda işlevine imkân tanıyan kızılötesi verici (IR) gibi ek donanımların da yer alacağı tahmin ediliyor. Bu özelliklerin tümü göz önünde bulundurulduğunda, iQOO Neo 10R 5G’nin, yüksek batarya kapasitesi ve iddialı donanımıyla öne çıkan bir model olması bekleniyor.

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