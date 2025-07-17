Honor Pad GT 2 Pro Tanıtıldı: Yüksek FPS destekli oyunlara özel güçlü tablet

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Honor, düzenlediği son etkinlikte bir dizi yeni ürün tanıttı ve bu ürünler arasında en dikkat çekeni hiç şüphesiz Honor Pad GT 2 Pro oldu. Oyun tutkunlarını hedef alan bu tablet, hem donanım gücüyle hem de tasarımıyla adından söz ettiriyor. Amiral gemisi seviyesinde donanımlarla gelen Pad GT 2 Pro, yüksek yenileme hızları gerektiren oyunlara yönelik birçok iyileştirme ile sahneye çıktı.

Tablet, 12.5 inçlik OLED ekranıyla 3K çözünürlük ve 165Hz'e kadar yenileme hızı sunuyor. Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 3 ile çalışan cihaz, yüksek performanslı grafik işler için “Phantom Engine” adlı özel bir optimizasyon teknolojisinden yararlanıyor. Özellikle 165 FPS destekli oyunlarda bu fark açıkça hissediliyor. Soğutma tarafında ise geniş bir grafen katman içeren sistem tercih edilmiş. Böylece cihaz, uzun süreli kullanımda dahi serin kalmayı başarıyor.

Ses deneyimi de geri planda bırakılmamış. Tam sekiz hoparlörlü yapısıyla IMAX sertifikalı bir ses kalitesi sunulurken, hem kalem hem de klavye aksesuarlarıyla uyumlu yapı kullanıcıya çok yönlü bir deneyim vadediyor. Batarya tarafında ise 10.100mAh kapasiteli büyük bir pile yer verilmiş. Bu batarya, 66W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede doldurulabiliyor. Ağırlığı sadece 532 gram olan cihaz, 5.99 mm kalınlığıyla da oldukça ince bir profile sahip.

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Honor Pad GT 2 Pro’nun farklı RAM ve depolama kombinasyonlarına göre belirlenmiş dört versiyonu bulunuyor. Başlangıç modeli olan 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneği 349 dolardan, en üst seviye olan 16GB RAM ve 512GB depolama modeli ise 474 dolardan satışa sunuluyor. Diğer iki modelin fiyatları ise sırasıyla 377 ve 419 dolar seviyesinde. Tabletin iki renk seçeneği bulunuyor: Buz Kristali Beyaz ve Hayalet Grisi.

Şimdilik sadece yerel pazarda satışa çıkan cihazın, küresel pazara ne zaman açılacağı henüz belli değil. Ancak teknik özellikleri ve fiyat-performans dengesi göz önüne alındığında, dünya genelinde de büyük ilgi görmesi şaşırtıcı olmayacak.

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Honor Pad GT 2 Pro Tanıtıldı: Yüksek FPS destekli oyunlara özel!

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